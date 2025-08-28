A la hora de comprar un vehículo, nadie piensa en agotar el número de kilómetros disponible en el odómetro; de hecho, la mayoría de los propietarios busca renovar sus autos cada 50.000 kilómetros, en el caso de Colombia, monto que en Estados Unidos puede superar las 100.000 millas, debido a que allí las distancias son mayores y las carreteras presentan un mejor estado.

Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral desde hace algunos meses la historia de un hombre que confió ciegamente en Toyota y superó el número de millas que se podrían marcar en el tablero de instrumentos de su carro.

Se trata de Victor Sheppard, quien en el país del tío Sam compró una Toyota Tundra en 2007, camioneta que, luego de un tiempo, lo convertiría en toda una celebridad.

Este hombre trabajaba como repartidor en su país; sin embargo, sus recorridos no eran dentro de su ciudad o en vecindarios aledaños: tenía que ir a otros estados para cumplir su trabajo.

Entre viajes y entregas, para 2016 su vehículo superó, contra todo pronóstico, el millón de millas recorridas, por lo que su odómetro marcó un hito, razón por la cual la propia firma japonesa lo contactó, pues además de tenerle buenas noticias, buscaba estudiar el vehículo para saber qué tanto desgaste habían sufrido sus piezas tras haber recorrido esta distancia.

Este hecho fue ampliamente difundido en la prensa local y Sheppard se volvió famoso, pues muy pocas veces se conocen casos en los que los dueños de los vehículos hayan comprado uno cero kilómetros y, posteriormente, logren superar el millón de millas recorridas.

Además de volverse viral, Sheppard recibió una nueva Toyota Tundra modelo 2016, reemplazando a la 2007 con la que logró la marca; el hombre, que en 2014 había adquirido otro vehículo de la misma referencia, decidió utilizar el regalo de la firma japonesa para el transporte familiar y seguir trabajando con la que compró dos años antes.

La primera hazaña la consiguió con una Toyota Tundra 2007. | Foto: Captura de video YuoTube: Million Mile Tundra (Greg Leblanc Toyota) Greg LeBlanc Toyota

Aunque la historia podría terminar allí, lo llamativo es que a comienzos de 2025 Sheppar volvió a sorprender con la Tundra 2014: nuevamente había superado el millón de millas, convirtiéndose así en una de las pocas personas en el mundo que superó, en dos décadas, la distancia que alguien tardaría más de una vida en recorrer.

Hay que tener en cuenta que un millón de millas significa darle la vuelta al mundo unas 40 veces, distancia que le permite a este sujeto ser un referente en su localidad.

¿Qué encontró Toyota en la camioneta de Victor Sheppard?

La marca decidió realizar una evaluación para conocer el estado real del vehículo Tundra 2007 y encontró que superó el millón de millas con el motor y la transmisión originales, lo cual dejó ver el cuidado de este hombre con el vehículo y la calidad de la marca.

Con la segunda camioneta, aunque tuvo que cambiarle la transmisión a las 860.000 millas, no hubo ninguna incidencia más allá de los mantenimientos preventivos y del desgaste de algunas piezas.

En las fotos compartidas por Pcikip Truck Talk, primer portal en registrar el hecho, se pudo ver el estado de la Tundra 2014 y se apreciaba que solo tenía algunos golpes en una de las puertas traseras, algo que para el kilometraje logrado, parece poco.