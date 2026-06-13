¿Cómo funciona la transmisión CVT de un carro? Todo lo que debe saber

Una de las partes más importantes de un carro es la transmisión, también conocida como caja de cambios. Su labor es la de regular la velocidad y el torque del vehículo con la potencia que le transmite el motor.

Cinco señales de que la transmisión automática de un carro está dañada

Actualmente, existen dos tipos de transmisiones en el mercado: las manuales y las automáticas. La caja CVT hace parte de la segunda y de acuerdo con Subaru Chile, es una de las tecnologías más empleadas por los fabricantes en este momento.

CVT significa “continuously variable transmission” y el término se utiliza para describir a las cajas que no tienen marchas o engranajes. Este sistema evita que el conductor efectúe cambios en el vehículo.

Las transmisiones de este tipo usan poleas a diferencia de los engranajes que llevan otros vehículos. Esto permite aprovechar la potencia del motor con aceleraciones que no se ven interrumpidos al cambiar de marcha.

Al no tener engranajes, lleva un esquema de poleas de diferentes anchos que dependen de la energía del carro y están conectadas por una correa. Una al motor y la otra a las ruedas. El ancho se modificará dependiendo de la energía que necesite el vehículo.

Las cajas CVT ofrecen más ahorro de combustible que las automáticas tradicionales. Foto: Getty Images

Ventajas de las cajas CVT

Uno de los beneficios del sistema CVT es el ahorro de combustible que representa. Esto se debe a su diseño liviano que consigue mayor fuerza gastando menos energía que la de otros vehículos tradicionales.

“Debido a la simplicidad de su diseño, CVT ofrece una cantidad de ventajas sobre la transmisión automática tradicional. Además del ahorro de combustible y la reducción en los costos de manufactura, ofrecen una aceleración estable y un funcionamiento fluido”, señaló Mitsubishi Perú.

¿Es malo saltar cambios en un carro manual? Lo que realmente le pasa a la transmisión

Las transmisiones CVT ofrecen mejor aceleración con un costo menor de combustible y disminuyen las emisiones contaminantes, debido a que generan menos cantidad de gases tóxicos. Además, mejoran la eficiencia del vehículo, gracias a la superposición de las válvulas.

Subaru Chile también indicó que las CVT ofrecen mayor suavidad en la conducción, porque reducen los tirones de los cambios de marcha y mantiene el motor en el mismo rango. Esto hace que sea ideal para vehículos que realizan trayectos urbanos y viajes largos.

Las cajas automáticas tradicionales entregan una experiencia dinámica y cambios perceptibles por el conductor. A su vez, las CVT necesitan menos mantenimientos debido a su diseño simple, sin embargo este puede volverse costoso por la especialización de los componentes.