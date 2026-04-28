¿Es malo saltar cambios en un carro manual? Lo que realmente le pasa a la transmisión

Cuando se comienza a aprender a manejar un vehículo, ya sea un carro o una motocicleta, lo primero que los instructores de conducción enseñan a los principiantes son los cambios que se deben realizar para operar estos vehículos con completa precisión.

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Las transmisiones manuales permiten al conductor conocer cómo funciona su automóvil, ofreciendo mayores ventajas en comparación con otros ajustes. Sin embargo, en la búsqueda de conseguir mayor velocidad, usualmente algunos conductores se saltan los cambios para obtener más rapidez. Aunque esta acción no sigue un orden estricto, otra cosa es saber si es realmente conveniente.

Ante estos hechos, lo que más recomiendan los instructores y conductores, en cuanto a la seguridad del pasajero, es seguir realizando los cambios en secuencia, ya que es una manera de mantener estable el sistema del vehículo y prevenir casos donde haya mayor carga de trabajo por parte del embrague o de los componentes internos si se omite un cambio.

Marcas de vehículos dan sus recomendaciones

Una de las mayores marcas del automovilismo, Ford, ha compartido su punto de vista en cuanto a la omisión de cambios en un carro manual. La empresa estadounidense afirma que, si bien se efectúan cambios de manera ascendente, por ejemplo, hacer un cambio de segunda a cuarta no se convierte en un error si es realizado de la manera correcta. Esto incluso puede ser una asistencia en cuanto a la optimización del vehículo o que este sea conducido más suavemente.

El arranque de un automóvil en segunda marcha es una práctica que a veces se utiliza, pero que puede tener efectos tanto positivos como negativos en el vehículo y su funcionamiento. Foto: Getty Images

La empresa comenta que todo recae en cómo se suelte el embrague, ya que debe ser soltado bajo una velocidad lenta. En caso de que este se suelte de una manera brusca, podría afectar el sistema del automóvil, provocando que pierda fuerza o se encuentre amarrado.

Por medio de cómo se maneja el embrague en estos cambios, permite que las revoluciones del motor y la transmisión estén mejor sincronizadas.

Ahora, la cosa cambia cuando se refiere a bajar los cambios del carro manual, ya que Ford afirma que realizar estas variaciones, por ejemplo, pasar de quinta y bajar a tercera, puede llegar a generar daños en el motor, provocando un freno más brusco.

Aunque estos cambios bajos pueden terminar siendo efectivos, dependiendo del contexto en el que se presenten, las consecuencias son que el embrague y los engranajes de la transmisión realicen un mayor esfuerzo en el carro. Sí, los pasajeros lo utilizan en la cotidianidad y sin tener algún control de este. Los resultados serán un desgaste prematuro del vehículo.