El ranking de los carros más bellos del mundo según el Car Design Award 2026

Desde la presentación del primer modelo de vehículo a finales del siglo XIX, han existido millones de versiones en la industria automotriz. Año tras año, los fabricantes lanzan nuevas actualizaciones de sus coches, así como modelos y prototipos que anticipan el futuro del sector.

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Sin embargo, no todos los carros destacan de la misma manera. Algunos se han ganado un lugar en la historia por su fiabilidad, como el Volkswagen Beetle, mientras que otros son recordados por su diseño y alto rendimiento, como el Ford Mustang.

No obstante, uno de los factores que más influye a la hora de escoger un vehículo es su diseño. Por ello, se creó el Car Design Award, un reconocimiento que premia a los proyectos que han contribuido de manera significativa a la evolución del diseño automotriz.

Estos son algunos de los vehículos más bellos del mundo según este ranking:

El Renault Twingo es uno de los vehículos que más tiempo lleva en producción. Foto: Getty Images

Renault Twingo E-Tech Electric

Esta es la quinta generación del mítico modelo de Renault. Lanzado originalmente en 1993, ha sido uno de los vehículos más representativos de la marca. En su nueva versión, reinventa el diseño retro del modelo original, ahora con cinco puertas y un enfoque en la movilidad urbana asequible.

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BMW iX3 (2026)

El nuevo modelo de BMW, basado en la plataforma Neue Klasse, es un SUV eléctrico que promete superar los 800 kilómetros de autonomía gracias a baterías de gran capacidad. Se posiciona como uno de los vehículos eléctricos más avanzados del mercado.

Ferrari 849 Testarossa

Este superdeportivo híbrido enchufable de Ferrari fue presentado en septiembre de 2025 como sucesor del SF90 Stradale. Combina un motor V8 biturbo con tres motores eléctricos para alcanzar una potencia cercana a los 1.050 caballos, consolidándose como uno de los modelos más potentes de la marca.

El Ferrari 849 Testarossa fue presentado oficialmente el 9 de septiembre de 2025. Foto: Getty Images

Mercedes-Benz CLA

El coupé de cuatro puertas de Mercedes-Benz destaca por su diseño elegante y su apuesta tecnológica. Incorpora el sistema MBUX, además de ofrecer versiones eficientes, incluyendo variantes AMG y nuevas opciones eléctricas con mayor autonomía.

Jeep Compass BEV

El SUV eléctrico compacto de Jeep, previsto para 2026, combina un diseño aventurero con tecnología avanzada. Ofrecerá versiones con tracción total, hasta 375 caballos de potencia y una autonomía que superaría los 500 kilómetros.

Polester 5

Es un Gran Turismo (GT) eléctrico de cuatro puertas y altas prestaciones, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2026. Ofrecerá hasta 884 caballos de potencia (650 kW), contará con una arquitectura de 800 voltios, una batería de 112 kWh y una autonomía estimada de alrededor de 670 kilómetros.

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