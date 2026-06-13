Gemela en América Latina: La bandera con más de 50 años de historia que sorprende por su parecido con una de otra región

Desde tiempos pasados, los símbolos patrios del Perú han desempeñado un papel trascendental, ya que reflejan la identidad nacional, el legado histórico y los principios que caracterizan al país.

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En la actualidad, resulta frecuente advertir que algunas banderas presentan semejanzas notorias, situación que ha despertado el interés y la curiosidad de numerosos usuarios en las redes sociales, como sucede con los emblemas de Polonia y Singapur.

En efecto, muchos de estos distintivos incorporan cruces, estrellas o tonalidades cromáticas que guardan una gran similitud entre sí.

Detalles de la bandera de Altos de Paraguay Foto: FB/gobernación de Alto Paraguay

En ese contexto, una bandera de América Latina ha captado especial atención debido a que posee un diseño parecido al de la enseña peruana, sobre todo por la inclusión de un escudo ubicado en la parte central.

La bandera del departamento de Alto Paraguay, ubicado en Paraguay, ha despertado interés por el marcado parecido que guarda con la bandera nacional peruana, producto de un diseño oficial establecido en 1973, que incorpora un escudo dividido en varios segmentos.

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Si bien se trata de una jurisdicción regional y no de una nación independiente, esta particular coincidencia ha generado comentarios y curiosidad en distintos países.

Asimismo, el emblema presente en la insignia representa aspectos históricos y naturales propios de la zona, incluyendo las palmeras de Caranday y alusiones a Fuerte Olimpo, características que le otorgan una apariencia semejante al escudo del Perú.

Bandera nacional de Perú Foto: Getty Images

No obstante, ambas representaciones poseen significados distintos y presentan diferencias específicas, como la corona cívica de encina que forma parte del símbolo peruano, según señala La República.

De igual manera, ambas presentan una idéntica configuración de las ramas de palma y laurel. Incluso, en la bandera de Alto Paraguay también se observan las dos hojas caídas. Es importante señalar que, en el caso del Perú, este elemento representa el duelo por la pérdida de Arica y Tarapacá durante la Guerra del Pacífico.

Si bien en la parte inferior también aparece la misma cinta bicolor roja y blanca que enlaza las ramas de palma y laurel, se advierte la ausencia de la corona cívica de encino, símbolo asociado a la gloria y a los triunfos militares.

Muchos países fueron colonias de una misma potencia y heredaron colores o diseños similares en las banderas. Por ejemplo, varias naciones africanas incorporan colores asociados a movimientos de independencia inspirados por Ethiopia.

En otros casos, algunos países copiaron o adaptaron la bandera de otro país que admiraban. Por ejemplo, las banderas de Romania y Chad son casi idénticas; la diferencia principal está en el tono del azul.