Ataque contra Medjugorje: incendian un altar y profanan la estatua de la Virgen María

Un popular sitio de peregrinación católica en Bosnia sufrió actos de vandalismo y el incendio de un altar exterior, informaron este martes las autoridades, a pocos días de que decenas de miles de fieles lleguen al lugar para participar en una de las principales concentraciones religiosas del año.

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El santuario mariano de Medjugorje, ubicado a unos 140 kilómetros al suroeste de Sarajevo, alcanzó notoriedad internacional en la década de 1980 tras las supuestas apariciones de la Virgen María.

Desde entonces, más de un millón de personas lo visitan cada año para peregrinar a la conocida “Colina de las Apariciones”, convertida en uno de los principales destinos del catolicismo.

Los medios locales divulgaron fotografías en las que se aprecia el rostro de la estatua central de la Virgen María cubierto con pintura negra en aerosol. Además, los responsables escribieron sobre el pedestal la frase “diablo con falda”.

Por su parte, el medio local Jabuka TV difundió las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se observa a un hombre prendiendo fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago, ubicada muy cerca del santuario.

La Policía confirmó a AFP que abrió una investigación luego de que varios fieles denunciaran la aparición de “mensajes ofensivos” y el incendio registrado en el lugar.

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Las autoridades indicaron que algunos de los grafitis, escritos en polaco y en inglés, parecían dirigidos contra las personas que transmiten los mensajes atribuidos a las supuestas apariciones de la Virgen, conocidas en la localidad como los “videntes”.

Después del ataque, varios residentes de Medjugorje acudieron al santuario para limpiar los daños y comenzar la restauración de la estatua de la Virgen María. Las labores se realizaron mientras el lugar se prepara para recibir a miles de peregrinos durante los próximos días.

Vecinos de Medjugorje acudieron al santuario para limpiar los daños y restaurar la estatua tras el acto vandálico. Foto: AP Photo/

El ataque ocurrió pocos días antes del encuentro anual de oración que se celebra durante la primera semana de agosto y que congrega a más de 50.000 jóvenes procedentes de distintos países en Medjugorje.

En septiembre de 2024, el Vaticano reconoció oficialmente el santuario, aunque evitó pronunciarse sobre la autenticidad de los mensajes que los “videntes” aseguran recibir de la Virgen María y que continúan transmitiendo de forma periódica a los creyentes.

Con esa decisión, la Santa Sede reforzó la relevancia de este lugar de peregrinación, que atrae fieles de todo el mundo desde 1981, cuando seis jóvenes afirmaron haber visto allí a la Virgen María.

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*Con información de AFP.