La polémica medida con drones que implementarán escuelas de EE. UU. ante los tiroteos masivos

Los tiroteos en centros educativos continúan siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad para Estados Unidos. A lo largo de los años, este tipo de ataques ha dejado miles de víctimas en distintos estados del país y ha reavivado el debate sobre el acceso a las armas de fuego y las medidas para prevenir nuevas tragedias.

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En medio de esa problemática, varios estados comenzaron a implementar una nueva estrategia de respuesta ante posibles tiradores activos dentro de las escuelas.

Según informaron diversos medios locales, al menos tres estados aprobaron el uso de drones que podrán recorrer a gran velocidad los pasillos de los centros educativos, romper ventanas y rociar con gas pimienta a un atacante cuando los profesores reporten una amenaza.

La medida se aplicará inicialmente en nueve instituciones educativas: tres en Florida, cinco en Georgia y una en Colorado. Cada una contará con estaciones de almacenamiento para drones no letales fabricados por la empresa Mithril Defense.

Estos dispositivos podrán ser activados de forma remota por los docentes y, según las estimaciones, tendrían la capacidad de alcanzar a un atacante en aproximadamente 15 segundos.

Para poner en marcha el sistema, los profesores dispondrán de una aplicación móvil o de botones de pánico instalados en las aulas. Una vez se active la alerta, pilotos profesionales de Mithril Defense asumirán el control remoto de las aeronaves para dirigirlas hacia el lugar donde se presente la emergencia.

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Los drones no fueron diseñados para neutralizar directamente a un atacante. Su objetivo principal es distraerlo el tiempo suficiente para que estudiantes y profesores puedan ponerse a salvo o para facilitar la intervención de los equipos de respuesta de la policía.

Con ese propósito, las aeronaves incorporan luces estroboscópicas intermitentes, sirenas de alto volumen y un sistema para rociar gel de pimienta. En determinadas circunstancias, también podrían embestir al atacante a velocidades cercanas a los 96 km/h con el fin de dificultar sus movimientos.

Aunque el sistema puede activarse en cualquier momento, fue concebido exclusivamente para situaciones que representen un riesgo grave para la vida.

Según la empresa, los drones no intervendrían en una pelea entre estudiantes dentro del colegio. Sin embargo, explicó que sí podrían desplegarse si uno de los involucrados sacara un cuchillo, al considerar que se trataría de una amenaza potencialmente letal.

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“Estas son las primeras escuelas en las que estamos implementando nuestros sistemas”, dijo Justin Marston, fundador y director ejecutivo de Mithril, al referirse a las instituciones de Florida, Georgia y Colorado que adoptarán la tecnología de la compañía.

“Creemos que todas las escuelas deberían tener algún tipo de sistema de supresión de tiroteos activos, y dentro de cinco años, nadie enviaría a sus hijos a una escuela que no lo tenga”, añadio.