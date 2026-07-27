Persecución al estilo Subway Surfers: la policía de Nueva York sigue con un dron a jóvenes sobre un metro

La Policía de Nueva York difundió un video en el que varios adolescentes aparecen practicando el llamado “subway surfing”, una actividad que consiste en desplazarse sobre el techo de los vagones del metro mientras el tren está en movimiento.

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Las imágenes, captadas por un dron policial y compartidas en redes sociales, muestran el seguimiento aéreo a un grupo de jóvenes sobre una línea del metro en Brooklyn. En el video se observa cómo corren y pasan de un vagón a otro mientras el tren continúa su recorrido.

La grabación también muestra que los adolescentes permanecen varios segundos sobre los vagones antes de descender al llegar a una estación, donde varios agentes ya se encontraban en el lugar para interceptarlos. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos jóvenes fueron detenidos ni si enfrentarán cargos.

La Policía de Nueva York publicó el video como parte de una campaña orientada a desalentar esta práctica y advertir sobre los riesgos asociados a viajar sobre trenes en movimiento.

El llamado “subway surfing” ha ganado visibilidad en los últimos años, en parte por la difusión de videos en redes sociales y por la popularidad del videojuego para teléfonos móviles Subway Surfers, en el que un personaje se desplaza sobre trenes mientras evade a un policía.

Aunque el juego se desarrolla en un entorno ficticio, la práctica en la vida real ha sido objeto de campañas de prevención por parte de las autoridades.

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Quienes realizan esta práctica se exponen a riesgos como caer a las vías, impactar contra estructuras de la infraestructura ferroviaria o ser alcanzados por otro tren durante el recorrido.

En distintas plataformas digitales circulan con frecuencia videos de personas realizando este tipo de maniobras sobre trenes en movimiento. Las autoridades consideran que la difusión de ese contenido puede incentivar a otros jóvenes a replicar este comportamiento.

Los incidentes relacionados con el “subway surfing” se han registrado de manera recurrente en Nueva York durante los últimos años. En octubre del año pasado, dos niñas de 12 y 13 años murieron mientras practicaban esta actividad en el sistema de transporte de la ciudad.

Además, la semana pasada una adolescente de 16 años resultó herida tras golpearse la cabeza contra una viga mientras realizaba estas maniobras.

Frente a estos casos, las autoridades mantienen campañas de prevención y continúan reforzando las labores de vigilancia con el objetivo de evitar nuevos accidentes.