Pánico en París: detienen a un hombre tras apuñalar a tres mujeres

Un hombre armado con dos cuchillos de cocina atacó e hirió a tres mujeres este lunes en el noroeste de París, en un hecho que generó momentos de pánico entre los transeúntes y obligó a una rápida intervención de las autoridades.

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El sospechoso fue reducido y detenido por un policía que se encontraba fuera de servicio, según confirmaron las autoridades francesas.

El ataque ocurrió hacia las 11:30 a. m. (hora local) en el sector de la Porte de Clichy, una concurrida zona ubicada en el noroeste de la capital francesa.

La Prefectura de Policía informó que el hombre fue arrestado “rápidamente”, mientras que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó que quien logró detenerlo fue “un policía fuera de servicio”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del sospechoso. Además, el ministro pidió prudencia frente a las posibles motivaciones del ataque al señalar que el hombre realizó “declaraciones incoherentes”, por lo que las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

Las víctimas son tres mujeres de 19, 24 y 36 años. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de ellas sufrieron heridas de extrema gravedad, mientras que la tercera resultó con lesiones leves.

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Medios locales informaron que dos de las víctimas habrían recibido puñaladas en la parte baja de la espalda, mientras que la tercera fue herida en el abdomen. Pese a la gravedad de las lesiones, las autoridades indicaron que ninguna de las tres corre riesgo de muerte.

Tras el ataque comenzaron a circular en redes sociales varios videos que registraron los momentos de tensión vividos en el lugar. En una de las grabaciones se observa al sospechoso mientras huye por una calle con los cuchillos en la mano y, segundos después, intenta atacar a otra mujer.

En las imágenes también se aprecia cómo varios peatones alertan a la joven para que se aparte del camino del agresor. Instantes después, el hombre lanza una estocada con uno de los cuchillos, pero la mujer logra reaccionar a tiempo y esquivar el ataque antes de ponerse a salvo.

De igual forma, publicaciones difundidas en redes sociales señalan que el sospechoso habría justificado la agresión afirmando que “es Alá quien me lo ha ordenado”.

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Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades mantienen la cautela sobre el posible móvil del ataque mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, el diario francés Le Parisien informó que el sospechoso es un hombre de 31 años que, aparentemente, padecería enfermedades psiquiátricas.

*Con información de AFP.