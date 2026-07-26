Policía alemana mató al sospechoso de atropellar a una multitud en el desfile del Orgullo en Berlín

La policía alemana confirmó este domingo 26 de julio que abatió al sospechoso de atropellar intencionalmente a 30 personas en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, ataque que dejó una persona muerta y 29 heridas.

Tragedia tras celebración de Orgullo Gay en Berlín: un muerto y 15 heridos dejó un “horrible acto”. Canciller alemán hizo fuerte promesa

Horas antes, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, había calificado el hecho como “un ataque terrorista islamista” e identificó al presunto responsable como Abdul Ballout, un ciudadano alemán de origen libanés de 21 años.

Así murió el sospechoso durante un operativo policial

La Policía de Berlín informó en un comunicado publicado en X que los agentes localizaron al sospechoso tras una intensa búsqueda iniciada después del ataque del sábado.

Según la versión oficial, el hombre “corrió hacia ellos con un arma blanca”, lo que llevó a los policías a abrir fuego. Como consecuencia, el sospechoso murió “en el lugar de los hechos”.

Durante la jornada del domingo, las autoridades habían solicitado la colaboración ciudadana para ubicar al presunto atacante y difundieron una fotografía con el objetivo de facilitar su identificación.

El historial de Abdul Ballout

De acuerdo con los medios Der Spiegel y Bild, Abdul Ballout había intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria durante 2025, pero fue detenido en Líbano antes de lograrlo.

Posteriormente fue enviado a Alemania, donde en 2026 fue condenado en otro proceso judicial por “preparar un acto grave de violencia subversiva”, según la información publicada por ambos medios.

Las autoridades alemanas sostienen que el atropello registrado cerca del desfile del Orgullo corresponde a un acto de terrorismo islamista.

El ataque dejó un muerto y 29 heridos

El atentado ocurrió poco antes de las 22:00 horas del sábado, cuando una minivan blanca Citroën Spacetourer, con matrícula de Berlín, embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de la capital alemana, antes de estrellarse contra un árbol.

La Policía indicó que “una o más” personas abandonaron el vehículo y escaparon del lugar. Además del atropello, las autoridades reportaron varias personas heridas por arma blanca.

La Citroën Spacetourer terminó contra un árbol tras el atropello masivo. Foto: Getty Images

Inicialmente, un portavoz de los bomberos informó de un fallecido y 16 heridos, pero posteriormente el balance oficial fue actualizado a 29 personas lesionadas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este domingo que ninguno de los heridos permanece en estado crítico.

El ataque ocurrió a pocos cientos de metros del punto donde concluía el recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal instalado junto a la emblemática Puerta de Brandeburgo.

Testigos describen el impacto de la tragedia

El atentado puso fin de forma abrupta a una jornada de celebración que había congregado a cientos de miles de personas en uno de los eventos del Orgullo más importantes de Europa.

Armin Duenhoelter, un artista drag de 49 años que se encontraba detrás del escenario principal cuando ocurrió el ataque, relató a AFP que el domingo seguía “conmocionado”.

No obstante, reconoció que, debido a los episodios violentos registrados en años recientes, era consciente de que la marcha del Orgullo “podría eventualmente convertirse en un objetivo”.

Condena política y debate sobre la seguridad

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó el ataque, que describió como una agresión de “la manera más brutal” contra “una reunión por un Berlín tolerante y pacífico”.

Por su parte, el canciller Friedrich Merz prometió llevar ante la justicia a los responsables de este “acto abominable”.

El atentado también reavivó el debate sobre inmigración y seguridad en Alemania. Martin Hess, diputado del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), aseguró en un comunicado que el ataque evidenció “un completo fracaso de las políticas de seguridad del gobierno”.

La Policía mantiene abierta la investigación por el mortal incidente en Tiergarten. Foto: Getty Images / AFP

Además, afirmó que “el islamismo es la mayor amenaza de seguridad para nuestro país”.

El ataque recordó el atentado más mortífero registrado en Berlín en los últimos años: el atropello masivo ocurrido en un mercado navideño en diciembre de 2016, perpetrado por un ciudadano tunecino, que dejó 13 personas fallecidas.

*Con información de AFP.