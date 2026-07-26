Brasil llamó a consultas este domingo a su embajador en Argentina por “las ofensas proferidas ayer por el presidente argentino”, Javier Milei, contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades en un acto en Sao Paulo, informó la Cancillería a la AFP.

Sin mencionarlos directamente, el ultraliberal Milei se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón” y al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes como “basura calva”, durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

“El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado para consultas”, una medida diplomática que suele tomarse ante actitudes hostiles de otros países.

El presidente argentino, Javier Milei. Foto: Colprensa

Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, dijo una fuente diplomática brasileña a la AFP.

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Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil a salir del “sometimiento al zurdo”.

Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente (2019-2022) preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

Considerado un enemigo político por el bolsonarismo, Moraes había negado a Milei un permiso para visitar a Jair Bolsonaro en su arresto domiciliario en Brasilia.

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Ante los dichos del mandatario argentino, el canciller Mauro Vieira tomó la decisión de llamar a consultas al embajador, que llegará a Brasil entre el domingo y el lunes, detalló una fuente diplomática.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, oficializa su candidatura presidencial en Brasil

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro oficializó su candidatura para enfrentar al presidente Lula en las elecciones de octubre, en una convención en Sao Paulo del partido de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro..

El senador de 45 años se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 años busca su reelección.

“Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada”, dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años que asistió a la convención.

Ungido como sucesor por su padre Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un “cambio” para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

“Estamos en un avión sin piloto”, dijo la semana pasada.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas: un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43 % de intención de voto en segunda vuelta, contra el 48 % de su rival.

Con información de AFP