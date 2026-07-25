Video del emotivo rescate de Bayli: la perrita que nunca abandonó a su dueña tras los terremotos en Venezuela

El doble terremoto (magnitudes: 7.2 y 7.5) que vivió Venezuela el 24 de junio fue uno de los eventos sismos más severos de su historia reciente y entre el polvo y los más de 190 edificios colapsados y tras 29 días de silencio, un pequeño ser demostró que la vida puede abrirse paso incluso en las condiciones más extremas.

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Un refugio inesperado entre el concreto

Bayli también señalada en portales como Laila o Beyli, es una pequeña perrita de tipo French Poodle, la cual logró lo que muchos consideraban imposible: sobrevivir casi un mes confinada en un espacio reducido formado entre los restos de una estructura derrumbada en La Guaira.

La perrita logró mantenerse con vida en un "triángulo de vida" formado tras el terremoto. Foto: Redes sociales / A.P.I.

Los expertos en salvamento explican que estos espacios, conocidos técnicamente como triángulos de vida (huecos que se forman cuando las paredes caen sobre muebles o estructuras resistentes), permiten que el oxígeno siga circulando y protegen a los seres vivos de ser aplastados por el peso total del edificio.

El video que devolvió la sonrisa a un país

La noticia del hallazgo se difundió rápidamente a través de un registro audiovisual que se volvió tendencia en redes sociales. En las imágenes se observa a brigadistas y bomberos, identificables por sus cascos rojos y uniformes reflectantes, atendiendo a la pequeña caniche que se encontraba cubierta de una espesa capa de sedimento y polvo.

#Internacional || 🇻🇪 Laila, una perrita tipo French Poodle, fue rescatada con vida después de pasar 29 días atrapada bajo los escombros de los terremotos que sacudieron Venezuela. Deshidratada, pero consciente.



📹 Topos Orientales vía TikTok. #CBTelevisión pic.twitter.com/d1Kl7qJwYX — CB Televisión (@cb_television) July 25, 2026

Lo más impactante del rescate fue observar cómo Bayli, a pesar de la severa deshidratación (la pérdida peligrosa de líquidos en el cuerpo), conservaba la energía necesaria para beber agua por su propia cuenta de manos de sus rescatistas.

Este gesto fue recibido con júbilo por los presentes, ya que indicaba una notable voluntad de recuperación a pesar de no haber ingerido alimento o agua suficiente durante semanas.

Un vínculo que superó la tragedia

Detrás de este rescate existe una historia de profunda lealtad. Se informó que Bayli fue localizada muy cerca del cuerpo de su propietaria, quien no logró sobrevivir al impacto del sismo. La mascota se mantuvo fiel en el lugar hasta que los equipos de búsqueda detectaron su presencia.

Tras ser estabilizada, internautas en X señalan que la perrita fue entregada a los familiares de la fallecida: su esposo y su hija de 11 años. Para esta familia, el regreso de la mascota representa un consuelo inmenso en medio de un panorama donde el balance oficial reporta más de 5.300 víctimas mortales y miles de desaparecidos.

Símbolo de resistencia nacional

El caso de Bayli no es aislado, pero sí el más tardío registrado hasta la fecha. Organizaciones como la Misión Nevado han reportado el rescate de 648 animales en las zonas afectadas, incluyendo perros, gatos y hasta especies silvestres, logrando reencuentros que han servido de bálsamo emocional para los damnificados.