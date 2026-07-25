¿Puede haber una epidemia de hantavirus en Venezuela? Esto dicen los expertos

Al menos tres personas murieron al contagiarse de hantavirus en Venezuela, según informó el ministerio de Salud, que a su vez descartó la transmisión “de persona a persona” en el país.

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Se trata de un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico. Se transmite por contacto con la orina, excrementos o saliva de roedores infectados y es poco común la infección entre seres humanos.

El ministerio de Salud reportó en un comunicado el fallecimiento de “tres pacientes” con “diagnóstico confirmado de Hantavirus” en el estado Anzoátegui (este), sin ofrecer más detalles.

Se presentaron varios casos de Hantavirus en Venezuela Foto: AP

“No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, apunta el texto.

La cartera reportó otras dos muertes de personal médico en el estado Barinas (oeste) por causas aún “por confirmarse”.

Por su parte, el doctor Juan Ignacio Veller expuso en DNews el complejo panorama que atraviesa el sistema sanitario y la infraestructura pública en Venezuela.

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En su análisis, destacó el deterioro de los centros hospitalarios, la insuficiente disponibilidad de agua potable y las condiciones de hacinamiento que predominan en los refugios, factores que agravan significativamente la situación humanitaria de la población.

Asimismo, alerta que la actual situación de emergencia ha elevado de forma considerable la probabilidad de que se registren brotes de enfermedades como el cólera, la hepatitis A, la leptospirosis, la Covid 19 y la neumonía.

“Se puede transmitir de forma extraña entre personas, en Venezuela hubo 3 fallecidos, ese tipo de hantavirus se puede transmitir entre las personas y lo único que hay que saber es que se transmite a través de un roedor, no cualquier roedor, no el que se ve en las ciudades sino el que se ve en el campo”

🩺 El doctor Juan Ignacio Veller, describe la crítica situación que afecta al sistema de salud y la infraestructura general de Venezuela. Especialmente la destrucción de hospitales, la falta de agua potable y el hacinamiento en refugios.



⚠️ Advierte que esta situación de… pic.twitter.com/UzATrjyeuF — DNewsOK (@DNewsOK) July 4, 2026

“Hay que tener pequeños cuidados y no más que eso por ahora no parece que vaya a ser una nueva pandemia, ni mucho menos”, aseveró el experto a DNews.

El colegio de médicos de Barinas exigió la semana pasada una “investigación epidemiológica exhaustiva” para identificar la causa de muerte de los médicos. Además, en un comunicado, pidió “que se garantice el suministro y dotación constante de insumos de bioseguridad” en los centros del salud del Estado.

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El ministerio de Salud desestimó que las tres muertes en Anzoátegui y las dos bajo investigación en Barinas estén relacionadas entre sí. “Queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”, apuntó el ente en su comunicado.

Un mortal brote de hantavirus en un crucero desató alarma internacional este año. Se registraron 13 casos relacionados con el crucero MV Hondius que zarpó el 1 de abril del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

Los casos se registraron en Venezuela tras dos terremotos. Foto: AFP

Estudios posteriores indicaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, la única conocida que puede transmitirse entre humanos.

La Organización Mundial de la Salud señaló en julio que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.