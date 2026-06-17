¿Por qué hay tantos roedores en Bogotá? El edil Alejandro Zamora revela las causas de esta preocupante plaga sanitaria

En los últimos meses se han hecho populares diversos videos de roedores circulando a plena vista en las calles de Bogotá, lo que ha prendido las alarmas de varios ciudadanos, para quienes en su día a día se ha vuelto común avistar a este tipo de animales.

Uno de los más interesados en el tema es el edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora, quien a través de sus redes sociales ha compartido un video en el que expresa su indignación por la situación, declarando que “esto no se puede normalizar en Bogotá”, además de exponer una intervención realizada en el barrio Roma, Kennedy, en la que se puede evidenciar la gravedad del caso.

En entrevistas con otros medios, Zamora ha declarado que las causas de esta plaga son muchas, pero una de las principales son las basuras, que debido a fallas en el proceso de recolección fomentan la llegada de roedores y su propagación.

Por otro lado, señala que el mal uso de algunos espacios, como contenedores, convierte estos lugares en nidos en los que las ratas se pueden asentar.

Además, resaltó que existe una mala coordinación entre instituciones, lo que afectaría la planificación de estrategias para combatir la problemática.

Otro de los factores de la propagación de roedores son las obras que se realizan en la ciudad, las cuales, debido a las constantes vibraciones de la tierra, los fuertes ruidos y la movilización continua, terminan afectando los hábitats naturales de estos animales, lo que causaría su creciente movilización a zonas urbanas, que son lugares en los que pueden encontrar refugio y comida.

Preocupación por proliferación de ratas en zona gastronómica del sur de Cali; Secretaría de Salud realizó inspección

Esta problemática ocurre en un marco donde ya se han viralizado diferentes situaciones de riesgo, como enfermedades que pueden transmitir los roedores, siendo la más conocida en los últimos meses el hantavirus, una patología zoonótica, lo que significa que se transmite de animales a humanos.

Aunque es importante resaltar que no se han registrado casos en Colombia, hay otras afectaciones que sí se hallan en nuestro país; una de ellas es la leptospirosis, que se transmite principalmente a través de la orina y fluidos del animal, llegando a causar fiebres altas, dolor de cabeza y ojos rojos.

Es importante que, como ciudadano, identifique las zonas de su casa o alrededores que puedan ser propensas a la habitabilidad de ratas, además de hacer un buen manejo de los residuos para evitar que estos animales tengan espacios cercanos a usted.