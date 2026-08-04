Video | Policía detuvo a presunto ladrón en flagrancia con antecedentes judiciales tras persecución

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detención de un hombre de 53 años en el sector de Bellavista, dentro de la localidad de Kennedy. El operativo fue ejecutado por uniformados de la Reacción Bancaria durante actividades de control vial y vigilancia en las inmediaciones de la zona comercial.

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Los hechos ocurrieron en el interior del Centro Comercial Milenio Plaza cuando una ciudadana se desplazaba hacia un punto de servicios financieros. La víctima llevaba consigo la suma de 42 millones de pesos en efectivo con el propósito de realizar una consignación en el establecimiento bancario.

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Durante el trayecto hacia el local, la mujer fue abordada por el sospechoso en uno de los pasillos del recinto. El hombre utilizó un arma cortopunzante y gas pimienta para intimidar a la ciudadana y despojarla del bolso donde transportaba el dinero en efectivo.

Reacción ciudadana y recuperación del dinero

Tras el ataque, los gritos de auxilio de la víctima y la alerta de los visitantes del lugar permitieron la intervención de las autoridades. Las patrullas del sector persiguieron al involucrado y lo interceptaron a pocos metros de la entrada del centro comercial antes de que lograra escapar del sector.

Los bienes incautados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sobre los resultados del operativo, la policía informó que “durante el procedimiento se logró la recuperación de 42 millones de pesos en efectivo, así como la incautación del arma cortopunzante y del gas pimienta utilizados en la comisión del delito”.

Por su parte, el comandante de la Estación de Policía de Kennedy, teniente coronel Juan Montilla, explicó que debido “a las voces de auxilio y a la llamada de la ciudadanía, la Reacción Bancaria que se encontraba cerca del lugar logró la captura de este ciudadano”.

Antecedentes del detenido e investigación judicial

La Policía de Bogotá capturó en Kennedy a un hombre de 53 años que hurtó 42 millones de pesos a una mujer usando gas pimienta en un centro comercial. La reacción de las autoridades permitió recuperar el dinero e incautar las armas del delincuente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jQMEyITJCB — Revista Semana (@RevistaSemana) August 4, 2026

Las verificaciones en las bases de datos de la institución revelaron que el procesado registra registros judiciales previos por diversas conductas punibles. El detenido cuenta con antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, sumado a períodos de reclusión en establecimientos carcelarios.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización por el delito de hurto. Las autoridades reiteraron la invitación a utilizar la línea 123 para reportar casos que afecten la convivencia.