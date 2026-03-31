Conductores en Bogotá ahora padecen nueva modalidad de robo: así están operando los ladrones

Los ladrones de carros tienen azotados a los conductores de carros en Bogotá, quienes ahora padecen una nueva modalidad de hurto.

Se trata del robo a mano armada en los semáforos, mientras otro automotor impide el paso al carro objetivo y los delincuentes atacan al conductor con todo tipo de armas.

Video revela el violento robo de un carro a dos mujeres en Usaquén, en Bogotá

Precisamente, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol reportó el reciente robo de un carro en la Avenida La Esperanza, con calle 97. Su conductor contó cómo ocurrió todo.

“El semáforo se puso en rojo, yo me estaba deteniendo y de un momento a otro se me acercó una camioneta Mazda azul oscura y se bajaron cuatro manes, todos con armas. Me bajaron del vehículo, me empezaron a pedir las llaves, se me llevaron el celular, la billetera. También empezaron a amedrentarme con un arma, que me fuera para un lado y, a lo último, me dijeron mucho que no pusiera la denuncia”, narró en Noticias Caracol el conductor víctima de los delincuentes.

Y agregó: “Es muy rápido. Llegan, lo cierran a uno, se bajan todos y la verdad es que uno no tiene mucho tiempo de reacción para hacer algo. Y sobre todo que uno se siente muy amenazado con el tema de que lo estén apuntando los cuatro manes a uno con un arma”.

A propósito del caso anterior, el pasado 12 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un presunto cabecilla de la banda de Los Pumas, dedicada al robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

Se trata de Sebastián Mosquera Gamboa, conocido con el alias de Sebas, quien habría participado en al menos 11 hurtos de vehículos de alta gama.

Detalle clave de lo que hay detrás del carro rojo en el que se movilizaban delincuentes que robaron un vehículo en el norte de Bogotá

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que este individuo hacía parte del cartel de los más buscados de la ciudad y se encargaba de coordinar la logística de los delitos, movilizando a los demás integrantes en un taxi y transportando las armas de fuego utilizadas para intimidar a sus víctimas.

“Este criminal fue capturado tras una persecución policial en la cual el delincuente atropelló a tres ciudadanos”, agregó el brigadier general Cristancho.

La Policía informó que el grupo criminal Los Pumas delinquía principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.