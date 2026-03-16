Balacera en Bogotá en medio del intento de robo de una camioneta: en video quedó registrado todo

La Policía Metropolitana de Bogotá le sigue haciendo frente al robo de carros en la ciudad. La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, reportó que fue frustrado el intento de robo de una camioneta en el barrio La Clarita.

De acuerdo con la oficial Güiza, en instantes que policías estaban realizando labores de patrullaje en el barrio La Clarita, localidad de Engativá, fueron alertados sobre el hurto de una camioneta. Inmediatamente, los uniformados reaccionaron y se desató una balacera en el sector que terminó con la captura de dos presuntos delincuentes.

No era un parqueadero, era un deshuesadero de carros robados en Bogotá: uno de los vehículos hurtados fue clave en el operativo

“De manera inmediata se observan a estos presuntos delincuentes quienes pretendían hurtar esta camioneta, los cuales —al notar la presencia de los uniformados— realizaron disparos en contra de la Policía. En la reacción se logró la captura de dos hombres y se les incautó dos armas de fuego”, dijo la comandante de la Estación de Policía de Engativá.

Ahora, los presuntos delincuentes capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

A continuación, video de lo ocurrido:

Policía frustró robo de camioneta en la localidad de Engativá, Bogotá. Dos presuntos delincuentes fueron capturados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/67JGlZo5tv — Revista Semana (@RevistaSemana) March 16, 2026

A propósito del caso anterior, el pasado 12 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un presunto cabecilla de la banda de Los Pumas, dedicada al robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

Se trata de Sebastián Mosquera Gamboa, conocido con el alias de Sebas, quien habría participado en al menos 11 hurtos de vehículos de alta gama.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que este individuo hacía parte del cartel de los más buscados de la ciudad y se encargaba de coordinar la logística de los delitos, movilizando a los demás integrantes en un taxi y transportando las armas de fuego utilizadas para intimidar a sus víctimas.

Sebastián Mosquera Gamboa, alias Sebas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Este criminal fue capturado tras una persecución policial en la cual el delincuente atropelló a tres ciudadanos”, agregó el brigadier general Cristancho.

La Policía informó que el grupo criminal Los Pumas delinquía principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.