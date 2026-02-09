BOGOTÁ

¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

El robo de vehículos en Bogotá preocupa a los capitalinos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
9 de febrero de 2026, 9:39 a. m.
La banda en medio del robo de un carro en Bogotá.
La banda en medio del robo de un carro en Bogotá. Foto: Pantallazo de video de la Policía Metropolitana de Bogotá

A cualquier hora del día, sin importar la zona, los delincuentes siguen azotando a los ciudadanos en Bogotá con el robo de carros, entre estos, los de alta gama.

Es por ello que esta mañana de lunes, 9 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá compartió un cartel en el que aparecen cuatro sujetos, quienes son los más buscados por el robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, dichos criminales deben responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

¿Qué pasa con el robo de carros y motocicletas en Bogotá?: alcalde Galán habló del tema y planteó soluciones

Entre los más buscados se encuentra alias Sebas quien se encarga de la planeación y organización de los hurtos. Asimismo, alias ‘Salado’, responsable de la movilidad. Traslada los vehículos hurtados a centros comerciales o viviendas. Por otra parte, alias ‘Velandia’ quien aborda a las víctimas usando armas de fuego y violencia física y, finalmente, alias ‘Ríos’, encargado de la vigilancia y el seguimiento de las víctimas”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Bogotá

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

Bogotá

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

Bogotá

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Bogotá

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Bogotá

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Mundo

Atraco de película: Impactante video muestra un atraco a un furgón blindado en plena carretera

Bogotá

Amordazado en el baúl: así encontraron a un hombre que estaba secuestrado tras robarlo en Ciudad Bolívar

Bogotá

Frustran millonario robo a joyería en Bogotá: delincuentes intentaron escapar por los tejados

Los más buscados.
Los más buscados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, desde la Policía informaron que en medio de los últimos resultados operativos contra los integrantes de este grupo delincuencial, lograron en las ciudades de Medellín y Bogotá la captura mediante orden judicial de tres de estos presuntos delincuentes.

“De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían involucradas en el hurto de vehículos de alta gama y de plataforma. A dos de los capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, agregó la Policía.

Por último, la Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía aportar información a través de la línea segura 3057669226 o al correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co que permita su captura, garantizando la absoluta reserva.

Reconocida periodista denunció ser víctima de robo en Bogotá e hizo duro llamado al alcalde: “Me duele profundamente”

La Policía Nacional seguirá adelantando acciones contra cualquier grupo delincuencial que atente contra el patrimonio y la integridad de los ciudadanos; invitamos a la comunidad a continuar denunciando a la línea 123 cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo su seguridad y tranquilidad. Dios y patria”, se concluyó.

Más de Bogotá

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Hurto de carros en Bogotá

¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

ED 2272

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

El general Giovanni Cristancho desplegará un operativo en 2026 concentrado en priorizar las zonas más críticas por hurto, homicidio violento y violencia intrafamiliar.

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía.

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista que murió en un gimnasio del norte de Bogotá.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país.

Se conoce el nombre de la dueña de la camioneta de alta gama que protagonizó el accidente en el que murió una mujer en Bogotá

Uno de los detenidos registra antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.

Amordazado en el baúl: así encontraron a un hombre que estaba secuestrado tras robarlo en Ciudad Bolívar

Noticias Destacadas