¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

A cualquier hora del día, sin importar la zona, los delincuentes siguen azotando a los ciudadanos en Bogotá con el robo de carros, entre estos, los de alta gama.

Es por ello que esta mañana de lunes, 9 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá compartió un cartel en el que aparecen cuatro sujetos, quienes son los más buscados por el robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, dichos criminales deben responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

“Entre los más buscados se encuentra alias Sebas quien se encarga de la planeación y organización de los hurtos. Asimismo, alias ‘Salado’, responsable de la movilidad. Traslada los vehículos hurtados a centros comerciales o viviendas. Por otra parte, alias ‘Velandia’ quien aborda a las víctimas usando armas de fuego y violencia física y, finalmente, alias ‘Ríos’, encargado de la vigilancia y el seguimiento de las víctimas”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los más buscados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, desde la Policía informaron que en medio de los últimos resultados operativos contra los integrantes de este grupo delincuencial, lograron en las ciudades de Medellín y Bogotá la captura mediante orden judicial de tres de estos presuntos delincuentes.

“De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían involucradas en el hurto de vehículos de alta gama y de plataforma. A dos de los capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, agregó la Policía.

Por último, la Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía aportar información a través de la línea segura 3057669226 o al correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co que permita su captura, garantizando la absoluta reserva.

“La Policía Nacional seguirá adelantando acciones contra cualquier grupo delincuencial que atente contra el patrimonio y la integridad de los ciudadanos; invitamos a la comunidad a continuar denunciando a la línea 123 cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo su seguridad y tranquilidad. Dios y patria”, se concluyó.