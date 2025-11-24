Las localidades donde más roban carros en Bogotá: estas son las 3 bandas que atemorizaban a los conductores y motociclistas

El robo de vehículos sigue siendo uno de los delitos que más aqueja a la ciudadanía, en especial en ciudades como Bogotá, donde el comercio de autopartes y el mercado negro impulsa el hurto de automotores en diferentes localidades de la capital.

Varias localidades concentran el robo de vehículos en Bogotá | Foto: Policía Nacional / API

En este sentido, la Policía Nacional, a través del Grupo de Automotores de la Seccional de Investigación Criminal, la Seccional de Tránsito y Transporte y las zonas de atención, informaron sobre la recuperación de 15 vehículos y 28 motocicletas que habían sido reportadas como robadas.

Según señaló la Policía, la oportuna denuncia ciudadana y la rápida acción de las autoridades, permitieron, durante noviembre, la captura de 48 personas por los delitos de hurto a vehículos, receptación y la recuperación de varios vehículos y motocicletas que habían sido hurtadas en la ciudad bajo las diferentes modalidades.

Con el fin de contrarrestar el hurto a automotores, se adelantaron actividades operativas en aquellos parqueaderos, bahías, y puntos críticos más afectados por este delito.

“Estas acciones de prevención y control nos permitieron recuperar 43 automotores que en su mayoría fueron hurtados en la modalidad de halado (63 % en vehículos y 75 % en motocicletas).

Asimismo, es importante resaltar que este año hemos logrado una reducción en el hurto a vehículos del -24%, es decir, 892 hurtos menos que el año 2024. De igual manera, una disminución en el hurto a motocicletas en -17%, con 887 casos menos”, señaló la Policía.

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos | Foto: Policía Nacional / API

¿Cuáles son las localidades con más robos de carros en Bogotá?

Las localidades con mayor reducción en el delito de hurto a vehículos y motocicletas son:

Candelaria -57 %.

Mártires -49 %.

Antonio Nariño -46%.

Kennedy -40 %

Usaquén -40%.

Durante este año se han capturado a 390 personas por hurto a automotores y se han recuperado 2.269 automóviles y motocicletas.

De igual forma, se ha logrado la desarticulación de tres grupos delincuenciales que afectaban a los ciudadanos con el hurto de automotores, los cuales se denominaban como ‘Altagama’, ‘Platinos’ y ‘The Trucks’.

Entre los casos más relevantes podemos destacar el hurto de cinco vehículos de un parqueadero en Rafael Uribe, donde varios hombres engañaron al vigilante del lugar, lo amordazaron y se llevaron los carros del lugar; de inmediato la víctima junto a sus vecinos, se comunicaron con los uniformados del sector, quienes se articulan con la SIJIN desplegando un plan candado logrando recuperar cuatro de los vehículos hurtados.

Asimismo, en la localidad de Puente Aranda, una persona que se encontraba al frente de un establecimiento comercial es abordada por varios hombres que, armados, le hurtaron su vehículo; tras la denuncia interpuesta por el ciudadano, un equipo de trabajo de Policía Judicial en actividades de inspección y control a parqueaderos recuperó este automóvil escondido en uno de estos lugares de esta localidad.

Se recuperaron 43 automotores que en su mayoría fueron hurtados en la modalidad de halado | Foto: Policía Nacional / API

Por último, en Barrios Unidos, un ciudadano que llegaba a su residencia fue intimidado por hombres armados que hurtan su automóvil, la rápida respuesta por parte de las zonas de atención permitió la captura de uno de los implicados y la recuperación del automotor.

La Policía Metropolitana de Bogotá, invitó a la ciudadanía a no dejar su vehículo abandonado en vías públicas, estacionar en lugares seguros, no dejar objetos de valor a la vista, pues esto puede llamar la atención de los delincuentes.