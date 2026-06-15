En la tarde de este lunes 15 de junio se alistan los detalles para el compromiso entre las selecciones de Francia y Senegal, correspondiente a la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El torneo se lleva a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

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El conjunto europeo afronta este certamen tras obtener el subcampeonato en la edición de Catar 2022, donde cayó desde la definición por penales ante Argentina. Bajo la dirección técnica de Didier Deschamps, la delegación francesa busca una regularidad deportiva que no pudo consolidar en sus últimas participaciones continentales.

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La escuadra gala viene de quedar eliminada en las semifinales de la Eurocopa 2024 ante España. De igual manera, el equipo francés fue apartado de la final en la Liga de Naciones de la Uefa por el mismo rival, en un partido que finalizó con un marcador de 5-4.

Actualidad institucional de la delegación africana

Por su parte, la selección de Senegal llega al torneo en medio de una disputa administrativa tras el desarrollo del torneo de su continente. En el terreno de juego, el equipo se proclamó ganador de la Copa Africana de Naciones frente a la selección de Marruecos.

Senegal muestra el título de la Copa África. Foto: Getty Images

La federación marroquí interpuso una demanda legal ante los organismos deportivos, obteniendo el título en los despachos, una decisión que sigue bajo evaluación. En la fase de clasificación hacia la Copa del Mundo, el equipo senegalés aseguró su cupo tras liderar el Grupo B de la zona africana con un total de 24 puntos.

El objetivo del equipo de Senegal en esta edición de 2026 se centra en igualar el registro alcanzado por Marruecos en la pasada cita mundialista. En dicha oportunidad, el conjunto marroquí se convirtió en la primera delegación de su continente en clasificar a las semifinales.

Canal y hora para ver este partido

Mundial 2026 - Fecha 1 (grupo I)

Lugar : Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos

: Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos Fecha y hora : Mares 16 de junio, 2:00 pm (COL)

: Mares 16 de junio, 2:00 pm (COL) Canal: DirecTV y Dgo.

🇧🇷🏆 On this day in 2002, Brazil won their fifth #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/lv9S06mnUh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2025

Francia mantiene la opción de registrar un avance consecutivo hacia las instancias definitivas. Si el equipo europeo clasifica a la final de este año, igualará el registro de Alemania y Brasil. Por su parte, los teutones disputaron tres finales seguidas en las ediciones de 1982, 1986 y 1990. Mientras que Brasil hizo lo propio en los Mundiales de 1994, 1998 y 2002.

El partido entre Francia y Senegal se disputará este martes 16 de junio a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia. El encuentro tendrá como escenario el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos, y la transmisión en directo estará a cargo de los operadores DirecTV y DGO.