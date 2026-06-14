La primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa con su programación oficial para este lunes 15 de junio. El calendario del torneo internacional contempla compromisos donde participan equipos con historial de campeonatos y delegaciones que registran su primera aparición en la competencia. Los organizadores del certamen distribuyeron los partidos en las sedes conjuntas de México, Estados Unidos y Canadá.

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Entre los equipos integrados en la programación del día destaca la Selección de España, conjunto que obtuvo el título mundial en la edición de Sudáfrica 2010. El equipo europeo llega a este torneo norteamericano tras consagrarse campeón de la última Eurocopa y alcanzar el subcampeonato en la Liga de Naciones de la UEFA. Estos resultados estadísticos sitúan al plantel en una posición de atención dentro del grupo de competidores.

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La plantilla española cuenta en su nómina con figuras adscritas al Fútbol Club Barcelona, entre las que se encuentran el mediocampista Pedri y el extremo Lamine Yamal. La participación del extremo en la alineación titular se mantiene bajo evaluación del cuerpo técnico debido a recomendaciones del departamento médico. Los especialistas de la delegación esperan los últimos informes físicos antes del pitazo inicial.

Canales y horarios para el debut de España

Mundial 2026 - Fecha 1 (grupo H)

Lugar : Estadio de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos

: Estadio de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos Fecha y hora : Lunes 15 de junio, 11:00 am (COL)

: Lunes 15 de junio, 11:00 am (COL) Canal: Caracol, RCN, DirecTV y Dgo.

El compromiso de la escuadra europea está agendado para realizarse en las instalaciones del estadio de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

El partido comenzará a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, marcando el inicio de las actividades del grupo de clasificación correspondiente. El escenario deportivo completó los protocolos exigidos por la Fifa para la apertura de sus puertas.

El rival asignado por el sorteo para medir las fuerzas del conjunto español es la Selección de Cabo Verde. La delegación de este país africano concreta de esta manera su primera clasificación histórica a una fase final de una Copa del Mundo. El cuerpo técnico africano organizó sus entrenamientos previos en territorio estadounidense con el fin de contrarrestar el planteamiento táctico de sus oponentes.

Antecedentes de equipos debutantes en el certamen

Los analistas deportivos toman como referencia el partido disputado el pasado domingo 14 de junio entre las selecciones de Alemania y Curazao. En ese juego, el equipo alemán venció al conjunto caribeño con un marcador final de siete goles por uno. El resultado de ese encuentro evidenció las diferencias operativas que suelen registrarse cuando un equipo con experiencia enfrenta a una delegación debutante.

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Para los aficionados e interesados en seguir el desarrollo de este partido en el territorio de la República de Colombia, los medios de comunicación confirmaron la disponibilidad de las señales de transmisión.

El juego se emitirá de forma directa a través de las frecuencias de Caracol Televisión y RCN Televisión en televisión abierta. Las opciones se complementan con los sistemas cerrados y plataformas digitales habilitadas.

Asimismo, la empresa operadora DirecTV y su aplicación móvil Dgo dispondrán del servicio de emisión satelital para los usuarios registrados en su sistema de suscripción.

Las redes de transmisión iniciarán los análisis previos desde las salas de redacción una hora antes del inicio del compromiso en Atlanta. Los espectadores podrán seguir las estadísticas y los movimientos de los jugadores en tiempo real.