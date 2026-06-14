Lluvia de goles en el Mundial 2026: Países Bajos y Japón dieron espectáculo a los aficionados

En la tarde de este domingo 14 de junio continuó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El calendario del día contemplaba el estreno de la selección de Países Bajos, equipo que se midió ante el conjunto de Japón a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio de Dallas, Texas, Estados Unidos.

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Desde el inicio de las acciones, la escuadra europea tomó el control del juego mediante la posesión constante de la pelota. El planteamiento táctico de los asiáticos se concentró en la contención en zona propia y en el uso de transiciones rápidas para aproximarse al área rival.

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Opciones de gol antes del descanso

Durante la primera mitad, el volante japonés Keito Nakamura controló los avances contrarios y generó la opción más clara para su país en el minuto 43, con un disparo de media distancia que pasó cerca de la portería. Por parte del cuadro europeo, el atacante Donyell Malen falló en dos ocasiones frente al guardameta rival.

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Ante la falta de precisión de ambas líneas ofensivas, los jugadores se retiraron a los camerinos con un empate provisional a cero goles. Para el periodo complementario, la estrategia del cuerpo técnico europeo se reorientó hacia el aprovechamiento de la altura de sus futbolistas.

Anotaciones consecutivas en el segundo tiempo

La apertura del marcador llegó en el minuto 50 tras el cobro de un tiro libre que la defensa asiática no logró rechazar por completo. El mediocampista Ryan Gravenberch recuperó el balón en la banda y envió un pase elevado que el defensor Virgil van Dijk conectó de cabeza para decretar el uno a cero.

¡GOLAZO DE JAPÓN PARA EL EMPATE ANTE PAÍSES BAJOS!



Keito Nakamura se hizo un espacio en las afueras del área y disparó rasante al palo derecho de Bart Verbruggen para el 1-1. pic.twitter.com/LF2S4cOROW — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Siete minutos después, el equipo de Japón igualó las acciones mediante una combinación colectiva entre Takefusa Kubo y Keito Nakamura. Kubo envió el balón al área chica y Nakamura definió con un recurso técnico de taco para vencer al arquero y establecer el uno a uno en el marcador.

¡LA NARANJA MECÁNICA VUELVE A TOMAR LA VENTAJA!



Crysencio Summerville remató cruzado y Países Bajos se puso 2-1 ante Japón.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GMPbrse34U — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

La ventaja para Países Bajos se consolidó en el minuto 64 por intermedio del ingresado Crysencio Summerville. El delantero recibió el esférico en el borde del área y ejecutó un remate cruzado que superó la resistencia del portero Zion Suzuki, fijando el dos a uno final.

¡EMPATE AGÓNICO PARA ARREBATARLE LA VICTORIA A PAÍSES BAJOS!



Tras un remate de tiro libre, la pelota cayó en la cabeza de Kōki Ogawa, rebotó en otro compañero y terminó adentro del arco para el 2-2 sobre el final.



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Pero a minutos de completar los 90, sorpresivamente, por medio de un tiro de esquina que remató Daichi Kamada y terminó siendo desviado por uno de los defensores de Países Bajos, colocó el dos a dos en el marcador cuando solo faltaba el tiempo agregado.

La actividad de este grupo se reanudará el próximo sábado 20 de junio. El seleccionado de Japón jugará contra Túnez en el Estadio de Monterrey, México, a las 11:00 de la noche, hora de Colombia; mientras tanto, Países Bajos se enfrentará a Suecia a las 12:00 del mediodía en Houston, Texas.