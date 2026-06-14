Conozca los partidos de la fase de grupos del Mundial de este lunes 15 de junio: partidazos

La fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026 avanza este lunes 15 de junio con cuatro compromisos. Durante la jornada, los aficionados tendrán la oportunidad de presenciar el estreno en la competencia de selecciones con títulos mundiales previos y de equipos que asisten por primera vez.

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Esta fecha se cumple tras los primeros partidos de las zonas E y F, donde la selección de Alemania venció por un marcador de 7-1 al debutante equipo de Curazao. Para este lunes, el calendario oficial contempla el enfrentamiento directo entre conjuntos europeos, africanos, sudamericanos y de Oceanía.

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Programación matutina y debutantes en Estados Unidos

La actividad comenzará con el enfrentamiento entre España y Cabo Verde a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia. El equipo europeo llega a la cita tras obtener el título de la Eurocopa, mientras que el conjunto africano realiza su primera aparición histórica en una Copa del Mundo.

🏟️ El escenario de mañana.



El espectacular Atlanta Stadium aguarda nuestro debut.



¡QUÉ GANAAAS! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rTxtzK4RGC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2026

Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta, Georgia, en territorio estadounidense. Los seguidores en Colombia podrán seguir las acciones de este juego a través de las señales de DirecTV, la plataforma DGO, Caracol Televisión y RCN.

Choques entre referentes y selecciones campeonas

El segundo partido del cronograma enfrenta a las selecciones de Bélgica y Egipto a las 2:00 de la tarde. El juego reúne en la cancha a futbolistas de trayectoria internacional como Mohamed Salah en el cuadro africano, junto a Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku en el equipo europeo.

Your 2026 World Cup squad. 📸 pic.twitter.com/oz80r9NSw3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 5, 2026

Este partido se disputará en el Estadio de Seattle, Washington, y su transmisión televisiva estará a cargo de los operadores DirecTV y DGO.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, la selección de Uruguay iniciará su participación en el certamen frente al combinado de Arabia Saudita.

Mañana empieza nuestro Mundial, es el debut con Arabia Saudita 🫵🏼 pic.twitter.com/n6Z3DcVjqE — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 14, 2026

La escuadra sudamericana, que registra dos campeonatos mundiales en su historia, jugará en el Estadio de Miami frente al equipo asiático. Los canales autorizados para emitir la señal de este juego en el país son Win Sports+, DirecTV y su plataforma digital DGO.

La jornada de este lunes cerrará con el compromiso entre las delegaciones de Irán y Nueva Zelanda. Este juego servirá para definir el orden inicial de las posiciones del Grupo G, completando de esta manera la primera vuelta de partidos para los equipos asignados a estos sectores del campeonato.