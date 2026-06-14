Australia dio el batacazo contra Turquía y hundió a Paraguay: así quedó la tabla del grupo D

Australia dio la sorpresa en el complemento del grupo D y venció a Turquía en el Mundial 2026 (2-0). El partido que terminó en horas de la madrugada se decidió con los goles de Nertory Irankunda y Connor Metcalfe.

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En fútbol cuentan los goles, no los nombres y apellidos ni las aproximaciones al área rival. Y Australia, que supo salir muy bien a la contra, con criterio y definición, tuvo varios contragolpes y aprovechó dos de ellos para tumbar a la Turquía de los Arda Güler..

Ahora, los turcos se complican la vida en un grupo liderado por Estados Unidos, que vapuleó a Paraguay, y por esta Australia de Popovic.

Este triunfo tuvo además cierto valor histórico para los oceánicos. Australia había perdido cinco de sus seis estrenos anteriores en una Copa del Mundo y solo había comenzado con victoria en Alemania 2006, precisamente en aquel equipo del que formó parte el ahora seleccionador Tony Popovic.

Veinte años después, los socceroos arrancaron este Mundial cambiando una dinámica que parecía instalada.

El encuentro tardó en encenderse y desperezarse, como si se jugara a las 11:00 de la noche (hora Colombia), y necesitó incluso de la pausa de hidratación para cambiar de marcha. Hasta entonces, el dominio territorial era turco pero sin profundidad ni ocasiones.

Primero avisó Arda Güler con la que fue seguramente la mejor acción elaborada de Turquía en toda la primera mitad, recibiendo dentro del área y obligando a Patrick Beach -gran sorpresa del once por delante del capitán Mathew Ryan- a intervenir con seguridad.

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Pero aquella ocasión acabó siendo el principio del castigo. Australia sacó rápido, encontró espacio a la espalda y Burgess lanzó en carrera a Nestory Irankunda. El extremo del Watford controló hacia dentro para eliminar de golpe a Demiral y a varias ayudas turcas y definió con enorme calidad ante Ugurcan Çakir. Un gol precioso que además convirtió al atacante nacido en Tanzania en el goleador más joven de Australia en un Mundial.

Nestory Irankunda celebrando su gol frente a Turquía. Foto: AP Photo/Kaleb Tatum

Turquía trató de reaccionar en el final del primer tiempo y el arranque del segundo, pero los cambios de Vincenzo Montella no surtieron el efecto esperado.

Cuando más empujaban los turcos llegó la sentencia al marcador. Tras otra acción ofensiva y un nuevo disparo lejano muy desviado de Güler, Australia escapó una vez más.

Connor Metcalfe condujo con metros por delante, levantó la cabeza y nada más vislumbrar la meta rival soltó un derechazo lejano, entre tres rivales, imposible para Çakir que colocó el definitivo 2-0. Segundo golpe idéntico al primero: recuperación, espacio y castigo.

*Con información de Europa Press.