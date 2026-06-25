Del Paraguay vs. Australia salió otro tercero del Mundial 2026 que espera pasar de ronda: espera un milagro

Cuando más se esperaba de la Selección Paraguay en el Mundial 2026, se le volvió a atravesar un duro rival que le hizo pasar colores. La Albirroja se vio en apuros en gran parte del partido que se disputó en el Levi’s Stadium, ubicado en la Bahía de San Francisco, California, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

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Paraguay salió a analizar al rival, a mirar qué le proponía Australia, pero se llevó la sorpresa de que los australianos se estaban conformando con esperar en defensa.

El equipo oceánico les cedió la posesión de la pelota a los sudamericanos y ahí se vio en serios problemas para intentar superar a un rival que trabajó su bloque defensivo medio alto durante la semana, que alargó su zaga en todo el ancho de la cancha y no dio espacios.

Las soluciones nunca se dejaron ver en una Paraguay maniatada, al que le faltó más idea en el último tramo de la cancha y volumen de juego para superar a unos australianos muy aplicados en defensa, que siempre preferían rechazar la pelota antes que salir jugando.

Un partido difícil para el técnico Gustavo Alfaro, quien nunca pudo encontrar la línea del gol y se enredó con una ofensiva siempre frenada por los continuamente activos defensores de Australia, que se mantuvieron en el afán de Paraguay, ubicado en la tercera posición antes de comenzar la tercera fecha.

Imagen del juego entre Australia y Paraguay que acabó 0-0. Foto: Getty Images

El 0-0 en San Francisco era un resultado que también le servía a Australia. Ahora es confirmada su clasificación a los 16avos de final como segunda del grupo D, una de las sorpresas hasta el momento en la Copa del Mundo.

Paraguay es tercera y espera resultados

Si bien es cierto que el número mágico para los terceros es cuatro puntos, la diferencia de gol le está jugando en contra a Paraguay y ahora necesita de otros resultados para asegurar su presencia en la próxima instancia del Mundial 2026.

En la tabla de mejores terceros, Paraguay se ubica por detrás de Ecuador, Suecia y Bosnia con -2, pero supera a Escocia, Corea del Sur y si hay ganador de Senegal e Irak.

Eso, mirando que hay varios rivales que le podrían superar en el umbral de cuatro puntos, como RD Congo, Ghana, Croacia y Argelia. Paraguay deberá volver a su campamento y mirar cómo se dan los resultados en próximos días.