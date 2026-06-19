Matías Galarza baja a Saibari y anota el gol más rápido del Mundial 2026: Turquía lo sufre y Paraguay celebra

Matías Galarza despertó a Turquía con un gol de camerino apenas comenzando el partido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Fue el 1-0 para Paraguay en el Levi’s Stadium de San Francisco, California, apenas a los 64 segundos de comenzar el juego. Se convierte en la anotación más rápida de la actual Copa del Mundo.

COMPETENCIA POR EL GOL MÁS RÁPIDO EN EL #MundialEnDSPORTS



Matías Galarza Fonda remató de media distancia y abrió el marcador para Paraguay en el inicio del partido ante Turquía.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Fafn9ElHl0 — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

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