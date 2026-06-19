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Matías Galarza baja a Saibari y anota el gol más rápido del Mundial 2026: Turquía lo sufre y Paraguay celebra

El volante paraguayo entra en la historia de los Mundiales de fútbol.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de junio de 2026 a las 10:21 p. m.
Momento del remate de Matías Galarza.
Momento del remate de Matías Galarza. Foto: Pantallazo D Sports

Matías Galarza despertó a Turquía con un gol de camerino apenas comenzando el partido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Fue el 1-0 para Paraguay en el Levi’s Stadium de San Francisco, California, apenas a los 64 segundos de comenzar el juego. Se convierte en la anotación más rápida de la actual Copa del Mundo.

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