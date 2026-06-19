Luto en la Selección Colombia por Juan Camilo Portilla: durísima noticia en la concentración en Guadalajara

Un manto de tristeza y luto cubre la concentración de la Selección Colombia en Guadalajara, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo. Tras vencer a Uzbekistán, se respira un ambiente de tranquilidad por el buen debut, aunque el equipo trabaja para mejorar y se prevé que RD Congo será un rival más exigente. En las últimas horas, el mediocampista Juan Camilo Portilla fue noticia en medio del grupo de trabajo.

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El volante que milita en el Athletico Paranaense de Brasil recibió una durísima noticia familiar que conmovió a todo el plantel dirigido por Néstor Lorenzo. Se trata del sensible fallecimiento de su abuelo.

El doloroso suceso golpea fuertemente a Juan Camilo Portilla y a sus compañeros en Colombia, quienes se encuentran completamente enfocados en los trabajos del combinado nacional tras el exitoso debut frente a Uzbekistán. Al luto que invade al volante se unió la Federación Colombiana de Fútbol con un mensaje en sus canales oficiales.

Por su parte, la noticia fue comunicada directamente al jugador en el hotel de concentración del equipo en territorio mexicano, lo que despertó de inmediato una ola de solidaridad y apoyo por parte de sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico y los miembros de la Federación.

Sin duda, la pérdida de un pilar fundamental de su vida familiar representa un fuerte impacto emocional. Las primeras indicaciones desde Guadalajara apuntan a que Portilla ha decidido permanecer junto a la delegación tricolor y enfocarse en el juego ante RD Congo del próximo martes.

La Federación Colombiana con Portilla

Aunque su situación personal puede afectarlo, seguramente Juan Camilo esperará en el banquillo de suplentes y podría sumar algunos minutos en el segundo tiempo. Si la situación se agrava, incluso podría ir a la tribuna, aunque una desafectación de la convocatoria parece estar prácticamente descartada.

Juan Camilo Portilla Foto: Getty Images

En las próximas sesiones de entrenamiento previas a los siguientes retos del Grupo K, se espera que el plantel continúe acompañando a Juan Camilo con palabras de aliento en memoria del abuelo del centrocampista.

“La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla. En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero. Desde la FCF, extendemos un fuerte abrazo de solidaridad y cariño a todos quienes lo conocieron”, dice el comunicado de la FCF.