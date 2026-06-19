Victoria de México perjudicó a Colombia: así quedó el ranking Fifa tras la última actualización

Luis Romo fue el héroe de la noche para México en su partido contra Corea del Sur. El equipo dirigido por Javier Aguirre clasificó anticipadamente a la próxima fase del Mundial 2026 y aseguró la primera casilla del grupo A, sin importar lo que ocurra en la fecha 3.

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A diferencia de lo sucedido ante Sudáfrica, los mexicanos se encontraron a un rival muy aplicado en defensa y que incluso amenazó su arco con las cabalgatas de Heung-min Son.

Cuando todo pintaba para el empate en Guadalajara, un error del arquero coreano le dejó servida la mesa a Romo para que marcara el único gol del partido.

México no solo se consolidó en la primera posición de su grupo, sino que sumó 20.80 puntos en el ranking mundial de selecciones elaborado por la FIFA. De ese modo superó a la Selección Colombia, que apenas duró un día en la casilla número 11.

El liderato todavía le pertenece a Argentina, seguida de cerca por Francia y España. Italia está pagando los platos rotos de su derrota en las eliminatorias, mientras que Croacia también cedió puestos luego de haber perdido frente a Inglaterra.

Ranking Fifa actualizado (19 de junio)

México está 11° en el ranking FIFA, por encima de la Selección Colombia. Foto: FIFA.com

Reacciones la victoria de México vs. Corea del Sur

En México temían que su equipo derrumbara la ilusión frente a Corea del Sur, pero sucedió todo lo contrario. Otra vez los hinchas se fueron felices y con la clasificación en el bolsillo faltando el duelo de la próxima semana ante República Checa.

Ser puntero “es anecdótico”, lo que realmente importa “es la posición al final” en el certamen, dijo el técnico Javier Aguirre en rueda de prensa.

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El DT reconoció que el empate 1-1 entre Sudáfrica y República Checa, más temprano el jueves, le dio tranquilidad para buscar el pase a la siguiente ronda, pero pidió a sus jugadores cumplir con su labor para no “depender de otros”.

También vio con agrado el haber asegurado “jugar los dos siguientes partidos en el Estadio Azteca” y no dejar su concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en la capital mexicana, porque es “un oasis”.

Respecto de su rival en dieciseisavos se mostró prudente. “Hay que esperar para ver qué tercer lugar de grupo nos toca y poner a trabajar a nuestros analistas, especulando para ver con quién pudiera ser”, dijo ‘el vasco’ Aguirre.

Por su lado, el lateral derecho Jorge Sánchez se refirió a la complejidad de los futbolistas surcoreanos: “Vinieron a nuestra casa a jugar con mucha personalidad”.

“Sabíamos lo que conlleva jugar en el estadio Azteca”, el recinto en el que disputarán el duelo de dieciseisavos al pasar como líderes, apuntó.