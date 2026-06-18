Partidos del Mundial 2026 que se juegan este 19 de junio: horarios y canal de TV

El Mundial 2026 sigue su camino este viernes, 19 de junio, con cuatro partidazos que volverán a paralizar el planeta. La Brasil de Carlo Ancelotti y Vinicius vuelve a la cancha a mejorar la pobre imagen que dejaron en el debut ante Marruecos. Paraguay necesita recuperarse con una dura Turquía al frente y Estados Unidos espera encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

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Precisamente, a primera hora, por la segunda fecha del grupo D, Estados Unidos entrará en acción en un partido que promete emociones ante Australia, que también ganó en el debut ante Turquía y sorprendió en el BC Place de Vancouver. Los norteamericanos esperan seguir por ese buen camino que emprendieron tras golear 4-1 a Paraguay.

A segunda hora, ya en la tarde-noche de Colombia, se abrirá nuevamente el grupo C con Escocia vs. Marruecos. Los marroquíes ven serias opciones de dar un gran paso hacia la clasificación ante los escoceses, que le ganaron 1-0 a Haití y por ahora son líderes. Si los europeos vencen a los africanos, se instalarán en la segunda ronda de la Copa del Mundo.

En la noche en Colombia, Brasil volverá a la escena y ve una gran oportunidad para dar un golpe de autoridad ante el mar de críticas por su discreto debut; ahora tomará revancha frente a Haití, que anhela un milagro en Filadelfia.

Ya en el partido de fondo, la Selección Paraguay saldrá a la cancha con la obligación de levantar cabeza, alejar las críticas y sacudirse tras la mala presentación ante Estados Unidos. Turquía será su rival.

Partidos del Mundial 2026: 19 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Hora de Colombia: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Estadio: Lumen Field – Seattle, Estados Unidos.

Lumen Field – Seattle, Estados Unidos. Canales de TV: DSports ( DirecTV ).

( ). Aplicaciones y streaming: DGO, DAZN y Paramount+.

Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Hora de Colombia: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Estadio: Gillette Stadium – Foxborough, Boston, Estados Unidos.

Gillette Stadium – Foxborough, Boston, Estados Unidos. Canales de TV: Caracol TV ( Gol Caracol ), Canal RCN y DSports ( DirecTV ).

( ), y ( ). Aplicaciones y streaming: DGO, DAZN y Paramount+, DITU y App Canal RCN.

Brasil vs. Haití (Grupo C)

Hora de Colombia: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Estadio: Lincoln Financial Field – Filadelfia, Estados Unidos.

Lincoln Financial Field – Filadelfia, Estados Unidos. Canales de TV: DSports (DirecTV).

DSports (DirecTV). Aplicaciones y streaming: DAZN, Paramount+ y DGO.

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)