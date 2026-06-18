Camino al estadio de Guadalajara, lleno de tensión: revelan pancartas que rodearían a la Selección Colombia

La Selección Colombia, tras la victoria ante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K en la Ciudad de México, ya trabaja para su segunda salida, contra la República Democrática del Congo, en Guadalajara. Una victoria ante los africanos significaría un gran paso en las aspiraciones de pasar de ronda en la Copa del Mundo. Pese al análisis que ya hacen en la concentración, el ambiente externo en Zapopan es lo que genera mayor inquietud.

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“Welcome to Jalisco, the land of enforced disappearances”, en inglés, para asegurarse de que el mensaje lo entienda todo el mundo, es lo que se lee en pancartas que colocaron familiares de desaparecidos en México. No es nuevo. Este tipo de mensajes se están viendo en las rutas que conducen al estadio Akron de Guadalajara, que se vestirá de amarillo en los próximos días.

El mensaje en español de las pancartas se lee: “Bienvenidos a Jalisco, tierra de las desapariciones forzadas”. Los avisos fueron colocados de forma coordinada tres horas antes del arranque del partido entre México y Corea del Sur. No se descarta que, a la salida de Colombia el próximo martes, ocurra algo similar.

Los familiares colgaron varias pancartas en puentes de la autopista periférica de Guadalajara, a poco más de un kilómetro del estadio, y otras al lado del ‘fan fest’ de la Fifa, en el centro histórico de la ciudad capital de Jalisco.

Los letreros, de unos tres metros de largo, destacaban igualmente en inglés que el estado es “número uno en fosas clandestinas”.

📲 Más de 20 colectivos de búsqueda, provenientes de distintos estados del país, se manifiestan frente a la Catedral Metropolitana de Guadalajara para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco y México, aprovechando la atención internacional generada por el… pic.twitter.com/UPTL0i0qRR — Notigram (@Notigram) June 18, 2026

Jaime Aguilar, miembro del colectivo Guerreros Buscadores, responsable de la acción en pleno Mundial, dijo que se trata de una protesta para “visibilizar lo que está pasando aquí en Jalisco y en México”. Aunque no deja de ser un mensaje de temor para la Selección Colombia en su concentración para enfrentar al Congo.

Familiares de víctimas en Guadalajara

Los activistas también gritaron consignas y repartieron volantes antes del partido México vs. Corea del Sur, aunque lamentaron que la mayoría de personas mostrara indiferencia. “Si fuera tu hijo, ¿tú qué harías?”, gritaban las madres.

“En Jalisco, quienes más desaparecen personas son las policías municipales; hay muchas compañeras que sus hijos fueron desaparecidos por policías municipales”, denunció Aguilar, de 63 años de edad, a la agencia AFP.

Guadalajara, que alberga cuatro partidos del Mundial, acumula más de 15.000 desaparecidos y es el estado con la mayor incidencia de este crimen.

Zapopán, rodeado

El municipio de Zapopan, donde está el estadio en el que jugará la Selección Colombia, es un sitio frecuente de hallazgos de fosas clandestinas que en ocasiones contienen decenas de cadáveres.

Los principales perpetradores, según las autoridades, son grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, designado organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

Los familiares denuncian también la presunta complicidad de los criminales con las autoridades locales.

¿Cuándo es el partido Colombia vs. Congo?