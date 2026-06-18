Boateng expone lo que sería una crisis de Portugal en el Mundial 2026: mensaje directo a la Selección Colombia

Días de contrastes entre los favoritos en el Grupo K del Mundial 2026. Mientras la Selección Colombia ganó en su debut ante Uzbekistán, Portugal toca la puerta de la crisis tras un frustrante empate con la República Democrática del Congo, en partido que se jugó en el NGR de Houston, Texas, Estados Unidos.

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Tabla de posiciones en el grupo K del Mundial 2026: Colombia vence a Uzbekistán y lanza aviso a Portugal

Los portugueses jugaron el partido a primer turno contra RD Congo y cuando se pensaba que era victoria para Portugal, los africanos lograron hacer dos cosas que dejan muchas dudas de por medio: sostenerse tras el 1-0 del rival apenas comenzando el juego y poder empatar tras un buen tiro de esquina, para el 1-1 final.

La repartición de puntos deja muy pensativo a Portugal, más allá de que aún faltan dos fechas por jugar en el Grupo K. En la cancha se vio un equipo imposibilitado para aumentar el marcador y ni siquiera con la guía de Cristiano Ronaldo fue suficiente. El técnico Roberto Martínez ya analiza las variantes para dar un golpe de autoridad en la próxima salida ante Uzbekistán.

El exjugador Kevin-Prince Boateng, alemán de origen ghanés, que jugó dos Mundiales de fútbol con Ghana, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, atendió al diario SBS Sport de Australia y dejó unas palabras que inquietan en pleno Mundial 2026.

Para el experimentado, ya retirado de las canchas, Cristiano Ronaldo resta más de lo que puede aportar en medio de jóvenes portugueses que resuenan en la élite europea.

Boateng, que además jugó en Tottenham, FC Barcelona, AC Milan, entre otros, no dejó dudas con sus palabras y señaló directamente a Cristiano Ronaldo en una eventual crisis de resultados que podría sufrir Portugal en plena competencia en Estados Unidos, Canadá y México.

Boateng sin filtros contra Cristiano Ronaldo

En sus palabras en la prensa australiana, Boateng confesó que Cristiano debería dar un paso al costado y ceder su lugar en la titular para que el fútbol de Portugal pueda mejorar. La actuación de CR7 ante RD Congo es muy criticada y enciende las alarmas.

“¿Puedo ser sincero? Si Ronaldo fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado y dejaría brillar a los jóvenes", fue la picante frase del exjugador en SBS Sport.

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Karen Warren

Además, afirma que Portugal es un mejor equipo sin Cristiano Ronaldo en la cancha y que en efecto contrario, sus compañeros sienten la presión con él en el césped, pues quieren jugar para CR7.

“Portugal es un mejor equipo sin él. Hay mucha presión cuando está en el centro del campo porque todos quieren pasarle el balón”, añadió Boateng.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Portugal?