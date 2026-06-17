Tabla de posiciones en el grupo K del Mundial 2026: Colombia vence a Uzbekistán y lanza aviso a Portugal

Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán, este miércoles 17 de junio, por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Los goles del combinado cafetero fueron obra de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que en el elenco asiático descontó Abbosbek Fayzullaev.

Pero la noticia está en la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026. Antes del triunfo de Colombia, Portugal obtuvo un sorpresivo empate (1-1) contra RD Congo, que no estaba en los planes de muchos y acabó ayudando a la Tricolor.

Tabla de posiciones en el grupo K del Mundial 2026: Colombia es líder

Con la primera fecha del grupo K ya jugada, Colombia es líder con tres puntos y una diferencia de gol de +1. Segundo asoma RD Congo con un punto, tercero Portugal con esa misma unidad y Uzbekistán cierra con cero.

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Así las cosas, Colombia arranca con pie derecho su participación en la cita orbital de 2026. No fue clara en muchos tramos, pero supo concretar las que tuvo a favor y sacó provecho de que Uzbekistán no había jugado antes un torneo orbital.

Luis Díaz y Daniel Muñoz celebrando el primer gol de Colombia en este Mundial 2026. Fue contra Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Néstor Lorenzo tiene varias cosas que corregir en su grupo de jugadores, pero lo hará con una victoria encima. Ahora asoma la Selección de RD Congo, el próximo 23 de junio, en el estadio Guadalajara a partir de las 9:00 p.m. (horario colombiano).

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Por su parte, Portugal se prepara para enfrentar a Uzbekistán, el mismo 23 de junio, pero a las 12:00 p.m. y en el estadio Houston. Para los lusos es casi indispensable el triunfo, pues en la tercera y última jornada se verán cara a cara contra los cafeteros.

Poco a poco va tomando forma el grupo K, uno de los que más entradas demandó por parte de los aficionados. Jugadores de renombre como James Rodríguez y Cristiano Ronaldo resultan atractivos para los millones de hinchas que viven de cerca el deporte balompié.