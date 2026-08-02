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Veredicto del Tino Asprilla sobre Jhon Durán sacude la Selección Colombia: dejó contundente mensaje

Una voz, con bastante experiencia, dio su opinión sobre cómo Jhon Jáder Durán puede volver a ser tenido en cuenta en Selección Colombia.

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Redacción Deportes
2 de agosto de 2026 a las 6:20 a. m.
El Tino Asprilla habló sobre Jhon Jáder Durán y sus palabras causaron ruido en la Selección Colombia.
El Tino Asprilla habló sobre Jhon Jáder Durán y sus palabras causaron ruido en la Selección Colombia. Foto: Getty Images.

Jhon Jáder Durán sigue siendo tema de conversación debido a su ausencia en la Selección Colombia. No volvió a ser llamado, desde mediados de 2025, y con varias polémicas en medio, incluyendo una presunta pelea con el técnico Néstor Lorenzo, y sus compañeros, en el camerino del estadio Metropolitano de Barranquilla.

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Sin embargo, para esta temporada 2026-2027, Durán firmó con Benfica y hay posibilidad de que recupere ese lugar que perdió, y que parecía seguro. Sobre ello opinó el histórico jugador de la Selección Colombia, Faustino El Tino Asprilla.

Tino Asprilla: “Hay que sentarse con Durán y explicarle”

“¿Están a tiempo para que Lorenzo vuelva a convocarlo?”, le preguntó el periodista Juan José Buscalia, en Blog Deportivo de Blu Radio, al Tino Asprilla. Sin pensarlo, el histórico jugador colombiano le respondió:

“Sí, siempre hay tiempo. Es cuestión de sentarse con el muchacho, explicarle cómo es el reglamento y comportamiento en la Selección Colombia, y lo pueden recuperar”.

“Acuérdense que para la eliminatoria del Mundial Estados Unidos 1994 yo vengo a la selección, y a mi me sacan para el partido contra Argentina en Barranquilla. Yo juego los dos primeros partidos, no convierto gol, y para el tercer partido había un clamor nacional para que pusieran al Tren Valencia y Valenciano”, siguió.

Y añadió: “Uno de los dolores más grandes que yo tuve fue cuando Maturana me dice que yo no voy a jugar de titular al partido con Argentina, pero me dice que lo acompañe a la rueda de prensa antes del partido. Yo tenía 22 años, lo mismo que Durán, vamos a la rueda de prensa, y los periodistas aplaudieron cuando Maturana dio los titulares y yo no entraba. Como si fuera enemigo de la selección”.

Luego, contó algo que muchos no recordaban: “Yo no lo entendía, pero me quedé callado. Tenía rabia, pero me la aguanté, y esperé hasta después del partido que Colombia le ganó 2-1 a Argentina. Yo jugué 10-12 minutos (...) le dije a Bolillo y Maturana que me iba de la selección porque no iba a ser suplente y me expusieron en esa rueda de prensa. Ellos aceptaron”.

“Yo cogí mis maletas, y me fui. La prensa inventó que me habían expulsado de la selección (...) mis compañeros, incluyendo a Andrés Escobar, le preguntaron a Maturana que qué había pasado. Le dijeron ‘no, llámelo, lo necesitamos. No lo vamos a dejar ir’. Los futbolistas fueron los que me volvieron a llamar a la selección”.

Es decir que, bajo el concepto del Tino Asprilla, los capitanes de la Selección Colombia podrían influir para el regreso de Jhon Durán al cuadro cafetero. Así lo hizo saber: “Los capitanes: ‘venga, necesitamos a Durán. Profe, llamémoslo’. Eso tendrían que haberlo hecho también”.