Veredicto del Tino Asprilla sobre Jhon Durán sacude la Selección Colombia: dejó contundente mensaje

Jhon Jáder Durán sigue siendo tema de conversación debido a su ausencia en la Selección Colombia. No volvió a ser llamado, desde mediados de 2025, y con varias polémicas en medio, incluyendo una presunta pelea con el técnico Néstor Lorenzo, y sus compañeros, en el camerino del estadio Metropolitano de Barranquilla.

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Sin embargo, para esta temporada 2026-2027, Durán firmó con Benfica y hay posibilidad de que recupere ese lugar que perdió, y que parecía seguro. Sobre ello opinó el histórico jugador de la Selección Colombia, Faustino El Tino Asprilla.

Jhon Jáder Durán es el nuevo refuerzo del Benfica, en Portugal. Ya marcó gol y muchos insisten en su regreso a la Selección Colombia. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/UszcCf0TZb — Revista Semana (@RevistaSemana) July 31, 2026

Tino Asprilla: “Hay que sentarse con Durán y explicarle”

“¿Están a tiempo para que Lorenzo vuelva a convocarlo?”, le preguntó el periodista Juan José Buscalia, en Blog Deportivo de Blu Radio, al Tino Asprilla. Sin pensarlo, el histórico jugador colombiano le respondió:

“Sí, siempre hay tiempo. Es cuestión de sentarse con el muchacho, explicarle cómo es el reglamento y comportamiento en la Selección Colombia, y lo pueden recuperar”.

“Acuérdense que para la eliminatoria del Mundial Estados Unidos 1994 yo vengo a la selección, y a mi me sacan para el partido contra Argentina en Barranquilla. Yo juego los dos primeros partidos, no convierto gol, y para el tercer partido había un clamor nacional para que pusieran al Tren Valencia y Valenciano”, siguió.

Y añadió: “Uno de los dolores más grandes que yo tuve fue cuando Maturana me dice que yo no voy a jugar de titular al partido con Argentina, pero me dice que lo acompañe a la rueda de prensa antes del partido. Yo tenía 22 años, lo mismo que Durán, vamos a la rueda de prensa, y los periodistas aplaudieron cuando Maturana dio los titulares y yo no entraba. Como si fuera enemigo de la selección”.

Luego, contó algo que muchos no recordaban: “Yo no lo entendía, pero me quedé callado. Tenía rabia, pero me la aguanté, y esperé hasta después del partido que Colombia le ganó 2-1 a Argentina. Yo jugué 10-12 minutos (...) le dije a Bolillo y Maturana que me iba de la selección porque no iba a ser suplente y me expusieron en esa rueda de prensa. Ellos aceptaron”.

“Yo cogí mis maletas, y me fui. La prensa inventó que me habían expulsado de la selección (...) mis compañeros, incluyendo a Andrés Escobar, le preguntaron a Maturana que qué había pasado. Le dijeron ‘no, llámelo, lo necesitamos. No lo vamos a dejar ir’. Los futbolistas fueron los que me volvieron a llamar a la selección”.

Tino Asprilla reveló cómo superó una crisis en la Selección y comparó su caso con el de Durán #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/2OdBSH5OJF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2026

Es decir que, bajo el concepto del Tino Asprilla, los capitanes de la Selección Colombia podrían influir para el regreso de Jhon Durán al cuadro cafetero. Así lo hizo saber: “Los capitanes: ‘venga, necesitamos a Durán. Profe, llamémoslo’. Eso tendrían que haberlo hecho también”.