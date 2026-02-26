Gente

Padre de Mariana Zapata, participante de ‘La casa de los famosos 3′, expuso mensajes del Tino Asprilla a su hija y compartió su reacción

Albeiro Zapata concedió una entrevista en la que habló sobre la participación de su hija en el ‘reality’ de RCN.

26 de febrero de 2026, 1:17 p. m.
Mariana Zapata habló del 'Tino' Asprilla.
Mariana Zapata habló del 'Tino' Asprilla. Foto: Captura de Instagram @mariana.zapata13

La tercera entrega de La casa de los famosos Colombia se posicionó entre los programas más comentados del momento, gracias a las constantes situaciones que se desarrollan al interior del juego y que logran mantener a la audiencia pendiente de cada emisión.

Sin embargo, una de las que más ha dado de qué hablar en plataformas digitales es Mariana Zapata, quien soltó detalles inesperados sobre su vida personal dentro del formato. La famosa contó sobre celebridades con las que ha salido, además de otros que le coquetean por medios digitales.

Recientemente, la paisa soltó una bomba inesperada, relacionada directamente con Faustino Asprilla, conocido como el Tino Asprilla, quien le habría estado escribiendo por Instagram. El exfutbolista quedó como protagonista de una charla, donde Lady Noriega recordó su historia y dio paso a la revelación.

Mariana Zapata pidió a su equipo externo que publicara los mensajes que recibía del famoso, lo que llevó a que Juanda Caribe le reprochara el hecho de exponerlo así. La creadora de contenido fue clara en que él buscaba a todas las mujeres de Medellín, por lo que no era algo nuevo.

“El Tino me escribe a mí, hay niveles de niveles y si supieran todo lo que me ha escrito…”, dijo.

Que mi equipo muestre lo que me escribe en el DM (mensajes directos); el Tino es cosa seria”, agregó, mientras Lady Noriega se reía.

Estas declaraciones llevaron a que Albeiro Zapata, padre de Mariana Zapata, tocara el tema en una entrevista que concedió a Buen día, Colombia. El hombre fue puntual sobre la participación de la joven, sin dejar de lado dicha confesión.

Padre de Mariana Zapata reaccionó sobre el Tino Asprilla

Según quedó registrado en una videollamada que le hizo el matutino al paisa, se le mencionó el asunto relacionado con el exfutbolista. El padre de la influencer dijo que sabía sobre el tema porque su hija era muy cercana a él y tenían una relación amistosa y de hermanos.

“Yo con Mariana tengo una muy buena relación, somos demasiado buenos amigos y todo lo que pasa, yo lo sé”, comentó.

“Ella me pide consejos… ‘Papi, mira lo que me habló’“, agregó.

Albeiro Zapata confirmó que la modelo le mostró los mensajes que recibió de la celebridad deportiva, pidiéndole consejos al respecto. A pesar de que se trataba de una figura así, el hombre fue contundente con su reacción y le insistió que no veía de buena manera esto.

“Yo dije: ¿qué? No, con ese tipo no”, relató, añadiendo: “Preferible que no… no, no, no. Con ese tipo a metros. Además, ella lo dejó en visto“.

El padre de la joven dijo que ella no le respondió y no le contestó, aclarando si hubo o no una conexión entre ellos. Aunque él es consciente de que solo son consejos y ella decide qué hacer, confía plenamente en los caminos que toma bajo el criterio personal.

Cabe aclarar que el Tino Asprilla no se ha pronunciado aún por estas declaraciones, dejando en el aire de qué se trató su intención.

