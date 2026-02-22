Gente

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

La celebridad llamó la atención al mencionar a su familia durante su presentación del reality de RCN.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de febrero de 2026, 5:30 a. m.
Lady Noriega participa en el reality de La Casa de los famosos Colombia.
Lady Noriega participa en el reality de La Casa de los famosos Colombia. Foto: Instagram @ladynoriega7 - Montaje SEMANA

Lady Noriega se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, respaldada por una trayectoria sólida y recordada por varias generaciones. Su proyección pública comenzó en 1991, cuando participó en el Reinado Nacional de Belleza representando al departamento de Córdoba, experiencia que abrió el camino para su posterior incursión en la actuación, donde demostró disciplina y carisma.

Con el paso de los años, la actriz alcanzó gran reconocimiento gracias a personajes que marcaron época. Entre ellos sobresale su interpretación de Pepita Ronderos en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, un papel que conectó de inmediato con la audiencia. Su dedicación al personaje, sumada a su presencia escénica y atractivo físico, contribuyó a que su actuación quedara grabada en la memoria de los televidentes.

No obstante, tras el ingreso de Lady Noriega a La casa de los famosos 3 como participante, las miradas de miles de personas se posaron en detalles de su vida personal. La actriz mencionó en varios instantes a su esposo, quien fue pieza clave para ella dar el paso al formato.

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Según se escuchó en la gala del 18 de febrero, la artista apuntó que dialogó con su familia para que le dieran el visto bueno a esta decisión, esperando a que su compañero sentimental lo pensara por 24 horas. Tras una charla, el hombre la apoyó y la impulsó a ganarse esta temporada.

Gente

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

Gente

El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

Gente

Hijo de Giovanny Ayala reveló nuevos detalles de su secuestro y los maltratos que soportó: “Fue horrible”

Gente

Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

Gente

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

Gente

Adiós a Willie Colón: “Dejó huella”, así reaccionan algunos colegas, amigos y seguidores del artista tras conocer su fallecimiento

Gente

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Gente

Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

Gente

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

¿Quién es el esposo de Lady Noriega?

Uno de los puntos que más curiosidad causó fue la pareja sentimental de la actriz, quien fue pieza clave en su proceso personal y profesional. Se trató de Rodolfo Chaparro, quien es un médico que tendió una mano a Lady Noriega y la ayudó a salir adelante con tema de salud que la afectó bastante.

Todo comenzó cuando la artista atravesaba un instante crudo y fuerte por culpa de las secuelas que le dejaron los biopolímeros en sus labios. Al recurrir al profesional, la famosa se sometió a un procedimiento complejo, el cual dio resultados positivos para que ella lograra recuperar el estado natural de su rostro y así llevar una vida más cómoda.

Ambos congeniaron y se unieron en una relación que ya lleva más de 12 años, funcionando como compañeros y cómplices en cada uno de sus proyectos. Este vínculo se consolidó con el tiempo, permitiendo que muchos elogiaran su estilo de vida.

Rodolfo Chaparro destaca en los servicios estéticos, realizando intervenciones como cosmética biológica, depilación láser, láser facial, endermología, Hilos de sustentación facial, ácido hialurónico, intralipoterapia, entre otros.

Más de Gente

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Maiker habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

El cantante Miguel Morales.

El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

Uno de los secuestrados en esta vía fue el hijo del cantante Giovanny Ayala, quien fue liberado semanas después. Al día hay cinco secuestros en este corredor vial que conecta tres departamentos.

Hijo de Giovanny Ayala reveló nuevos detalles de su secuestro y los maltratos que soportó: “Fue horrible”

Grupo Niche, Fonseca, Willy García y Willie Colón.

Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

El reconocido salsero falleció el sábado 21 de febrero de 2026.

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

Puerto Rican´s singer Willie Colon accepts the award for Best " Música Afroamericana," during the Lunas of Auditorio Nacional awards ceremony in Mexico City, Wednesday, Oct. 31, 2018. (AP Photo/Claudio Cruz)

Adiós a Willie Colón: “Dejó huella”, así reaccionan algunos colegas, amigos y seguidores del artista tras conocer su fallecimiento

"Con la ayuda de Dios volveré": Willie Colón envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras aparatoso accidente

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

La canción que narró la historia de Simón sigue siendo recordada por su fuerza y emoción.

Murió Willie Colón: la canción que marcó un hito para la humanidad y con la que siempre se recordará al “Malo del Bronx”

Noticias Destacadas