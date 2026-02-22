Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

Lady Noriega se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, respaldada por una trayectoria sólida y recordada por varias generaciones. Su proyección pública comenzó en 1991, cuando participó en el Reinado Nacional de Belleza representando al departamento de Córdoba, experiencia que abrió el camino para su posterior incursión en la actuación, donde demostró disciplina y carisma.

Con el paso de los años, la actriz alcanzó gran reconocimiento gracias a personajes que marcaron época. Entre ellos sobresale su interpretación de Pepita Ronderos en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, un papel que conectó de inmediato con la audiencia. Su dedicación al personaje, sumada a su presencia escénica y atractivo físico, contribuyó a que su actuación quedara grabada en la memoria de los televidentes.

No obstante, tras el ingreso de Lady Noriega a La casa de los famosos 3 como participante, las miradas de miles de personas se posaron en detalles de su vida personal. La actriz mencionó en varios instantes a su esposo, quien fue pieza clave para ella dar el paso al formato.

Según se escuchó en la gala del 18 de febrero, la artista apuntó que dialogó con su familia para que le dieran el visto bueno a esta decisión, esperando a que su compañero sentimental lo pensara por 24 horas. Tras una charla, el hombre la apoyó y la impulsó a ganarse esta temporada.

¿Quién es el esposo de Lady Noriega?

Uno de los puntos que más curiosidad causó fue la pareja sentimental de la actriz, quien fue pieza clave en su proceso personal y profesional. Se trató de Rodolfo Chaparro, quien es un médico que tendió una mano a Lady Noriega y la ayudó a salir adelante con tema de salud que la afectó bastante.

Todo comenzó cuando la artista atravesaba un instante crudo y fuerte por culpa de las secuelas que le dejaron los biopolímeros en sus labios. Al recurrir al profesional, la famosa se sometió a un procedimiento complejo, el cual dio resultados positivos para que ella lograra recuperar el estado natural de su rostro y así llevar una vida más cómoda.

Ambos congeniaron y se unieron en una relación que ya lleva más de 12 años, funcionando como compañeros y cómplices en cada uno de sus proyectos. Este vínculo se consolidó con el tiempo, permitiendo que muchos elogiaran su estilo de vida.

Rodolfo Chaparro destaca en los servicios estéticos, realizando intervenciones como cosmética biológica, depilación láser, láser facial, endermología, Hilos de sustentación facial, ácido hialurónico, intralipoterapia, entre otros.