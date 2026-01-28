Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

En la farándula colombiana, son muchas actrices las que han ganado reconocimiento y fama con el paso de los años, sobre todo por su talento, participaciones en diferentes producciones e interés de los seguidores en sus vidas personales.

Una de las actrices que más ha ganado renombre en el país ha sido Lady Noriega, y hoy en día se recuerdan participaciones de ella en novelas como Pasión de Gavilanes, Chepe Fortuna, Sin vergüenza y María Soledad, las cuales se dieron en los años 90 e inicios de los 2000.

En cuanto a su vida personal, un aspecto que ha llamado la atención de cientos ha sido el tema de sus cirugías estéticas, pues debido a una mala intervención quirúrgica y uso de biopolímeros, su rostro quedó totalmente afectado.

Actriz Y Cantante Lady Noriega

Recientemente, la famosa actriz estuvo como invitada en el programa Mujeres sin filtro de Canal RCN y allí habló nuevamente de este tema destapando el porqué se realizó esta cirugía y lo que la llevó a vivir.

Lady inició su historia afirmando que todo se debió a una portada y a su mánager de ese entonces, quien según ella la “destruyó” al resaltarle los defectos físicos que le veía, especialmente unos del labio y el mentón.

Debido a esto, Lady tomó la decisión de aplicarse biopolímeros, y desde ese entonces, se arrepiente de haberlo hecho.

“Yo me puse un producto en el labio, en el lazo geniano y en el mentón, con cirugía plástica de la Sociedad de Cirugía plástica con el súper sitio. O sea, yo no fui a un garaje, yo no le iba a poner la cara mía a cualquiera, igual me fue mal”, dijo inicialmente, y resaltó que aunque fue a un lugar certificado, los resultados fueron totalmente erróneos.

Lady afirmó que confiaba en lo que le ponían ya que se hablaba mucho de esto y era exitoso:

“Era un producto que llevaba tal vez unos cuatro años usándose en el mercado con gran éxito. No tenía recorrido, no tenía historia para saber. O sea hombre, no tenía una historia de 20 o 30 años que puede tener complicaciones que pueden salir a los 15 años, como me pasó a mí”, añadió.

La actriz mencionó que desde el principio notó que los cambios no eran los que ella estaba esperando o lo que ella quería ver y afirmó: “Con todo lo que he vivido me han tenido que quitar, coser, sacar... he estado inflamada meses”, dijo.

Por último, aseguró que esta vivencia le causó profundo dolor, no solo físico, sino también mental y emocional, ya que debido a esto tuvo que renunciar a sueños, proyectos y trabajos.

“He tenido que perder trabajos, cancelar cosas, lloré mucho, sufrí mucho, me arrodillé, le pedí perdón a Dios, yo sé que es mi culpa, es mi vanidad, ayúdame, ayúdame, ayúdame”, concluyó.