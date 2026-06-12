Murió reconocida actriz y presentadora tras luchar contra delicada enfermedad desde hace dos años; así la despidieron

Por medio de redes sociales, se confirmó la muerte de Patrizia Caselli, una de las actrices y presentadoras de televisión más queridas de Italia, quien llevaba más de un año luchando contra una delicada enfermedad.

La italiana, que dejó una huella imborrable en toda una generación de espectadores aficionados a los programas de variedades y espectáculos en vivo, murió a los 66 años el pasado 9 de junio en el Policlínico de Milán; sin embargo, la noticia de su deceso no se hizo pública de inmediato y solo fue confirmada oficialmente un día después, el 10 de junio.

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Según información compartida por diversos medios internacionales, aunque no se han dado a conocer exactamente las causas de la muerte de Caselli, en junio de 2024 ella misma dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de pulmón y estaba en etapa 3.

Desde entonces, emprendió una intensa batalla contra esta compleja enfermedad, enfrentando cada etapa del proceso con determinación y fortaleza. Sin embargo, el avance de su condición la llevó a apartarse gradualmente de la vida pública.

Tras alejarse de las pantallas, se conoció que estaba completamente concentrada en su recuperación y en seguir rigurosamente el tratamiento médico recomendado por los especialistas, pues tuvo que someterse a una cirugía para que le extirparan un pulmón y luego estuvo en sesiones de quimioterapia, señala la revista TV Notas.

“Me extirparon medio pulmón derecho y algunos ganglios linfáticos encontrados en metástasis, algo que ni siquiera el médico esperaba. Ese fue el momento más duro. Había esperado que no fuera necesaria la quimioterapia, pero ahora la he comenzado”, explicó en su momento.

Además, confesó que lo más difícil de todo fue contarle a su único hijo su condición. A pesar de eso, aseguró que el joven se mostró fuerte y le brindaba su apoyo en todo momento, manifestándole que “todo estaría bien”.

Por esta razón, la reconocida presentadora había optado por mantener todo su proceso en privado, priorizando su salud y bienestar mientras enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida.

De acuerdo con varios medios locales como Milano Today, la muerte de Patrizia Caselli estaría relacionada con complicaciones cardíacas y estaba en Milán cuando su estado de salud empeoró de manera significativa.

Así fue su despedida

Su partida ha causado conmoción entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento, quienes han recordado su destacada trayectoria y el impacto que tuvo en la televisión y el mundo del espectáculo.

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Su carrera comenzó en las décadas de los 80 y 90 con participaciones en cine y publicidad. Posteriormente, ganó reconocimiento en la televisión gracias a su trabajo como presentadora de programas de variedades en canales locales y regionales como Telealtomilanese y Antenna 3 Lombardy.

Por su larga y exitosa trayectoria, Patrizia Caselli es considerada una de las celebridades más influyentes de su país, motivo por el que diferentes figuras del entretenimiento se han pronunciado para enviar sus mensajes de condolencias a su familia.