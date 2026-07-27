José Gaviria reaccionó a escándalo de Juliana Guerrero y envió crudo mensaje: “Los que se quieran lavar las manos”

La Fiscalía General de la Nación dio inicio a una investigación formal luego de las denuncias reveladas por SEMANA sobre una presunta red de corrupción que, al parecer, habría exigido millonarios pagos a empresarios con la promesa de facilitarles el acceso a contratos públicos. Según la información conocida, la estructura estaría integrada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

Exviceministro Edward Libreros se pronunció tras ser mencionado en escándalo de Juliana Guerrero revelado por SEMANA

Las evidencias divulgadas por el medio incluyen testimonios, conversaciones, audios, mensajes y registros de consignaciones que, presuntamente, darían cuenta de cobros realizados a empresarios interesados en obtener contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. Aunque Juliana Guerrero rechazó públicamente estas acusaciones y aseguró que no corresponden a la realidad, el ente investigador decidió avanzar con las primeras actuaciones.

Como parte del proceso, la Fiscalía trasladó el expediente a la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia que asumirá las investigaciones y coordinará las labores de policía judicial para recaudar y verificar el material probatorio con el fin de establecer si existieron irregularidades en la contratación pública.

No obstante, esta decisión llevó a que varias figuras públicas, entre ellas José Gaviria, votante de Abelardo De La Espriella, reaccionaran en redes sociales al escándalo. El productor no se contuvo y lanzó un crudo mensaje al respecto.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el famoso mencionó que no había manera de defender esta polémica, precisamente por las situaciones que rodeaban al Gobierno.

José Gaviria apuntó que muchos querían convencer a la opinión pública sobre el asunto, pero que era algo imposible, aunque intentaran lavarse las manos y desligarse de la polémica. De hecho, aseguró que, aunque se normalizara la corrupción, el mundo se estaba dando cuenta de dichas jugadas.

“Indefendible lo de las hermanas trepadoras. Convencidos los que se quieran lavar las manos. Como normalizaron la corrupción y la estupidez, creen que todo el mundo es bobo”, escribió en la publicación.