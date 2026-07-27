¿Quién es David “Swagger” Trespalacios, el presunto operador de la red de contratos que salpica el escándalo de las hermanas Guerrero?

El nombre de David Trespalacios, conocido como David ‘Swagger’, se convirtió en una de las piezas centrales del escándalo que rodea a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

Comprobantes de pagos bancarios a Juliana y Verónica Guerrero, así como a David Trespalacios. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Una investigación de El Colombiano, que profundiza las revelaciones publicadas previamente por Revista SEMANA, señala que el barranquillero habría desempeñado un papel clave en la presunta red de intermediación para obtener millonarios contratos con entidades del Estado.

Según el medio de comunicación antioqueño, el presidente Gustavo Petro conocía desde comienzos de 2025 información sobre las actividades de Trespalacios.

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Juliana Guerrero se pronunció tras las pruebas reveladas por SEMANA. Foto: Semana

La publicación sostiene, con base en las fuentes consultadas por ese diario, que el mandatario fue advertido de que el joven solicitaba contratos y presuntas coimas en nombre de Juliana y Verónica Guerrero.

En ese sentido, El Colombiano reveló que, en lugar de denunciar los hechos ante las autoridades, Petro habría alertado directamente a Juliana sobre el personaje y le habría advertido de un supuesto vínculo con personas cercanas a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

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Juliana y Verónica Guerrero. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

De acuerdo con la investigación, David Trespalacios mantenía una estrecha relación con el diputado de la Asamblea del Valle y vicepresidente de Colombia Humana, Ferney Lozano.

El diario recuerda que Lozano fue mencionado por El Tiempo como uno de los dirigentes petristas que, presuntamente, junto con César Valencia, señalado como colaborador de alias Papá Pitufo, gestionó el alquiler de la avioneta que trasladó al entonces candidato Gustavo Petro entre Cali y Buenaventura en noviembre de 2021.

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Entidades donde tendrían incidencia Juliana y Verónica Guerrero, según testimonios y pruebas que revela SEMANA Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

El informe recuerda que, según reveló SEMANA, Trespalacios era el encargado de recibir y gestionar pagos de una presunta red que prometía facilitar contratos en ministerios y otras entidades del Gobierno.

De acuerdo con esa publicación, empresarios habrían entregado más de 600 millones de pesos a las hermanas Guerrero y a Trespalacios para obtener negocios que finalmente no se concretaron.

David Trespalacios, amigo de las hermanas Guerrero. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Las revelaciones hechas por los medios de comunicación señalan que el supuesto esquema consistía en cobrar el 10 % del valor de los contratos adjudicados y pagos adicionales por gestionar proyectos en municipios relacionados con programas de vivienda.

El Colombiano asegura haber conocido chats en los que Trespalacios insistía ante funcionarios por proyectos para consorcios en la Costa Caribe, presentándose como emisario de Juliana Guerrero.

Juliana Guerrero, representante del Gobierno, es señalada como parte de una presunta alianza para influir en la UPC. Foto: UPC

El diario también afirma que obtuvo información según la cual el barranquillero llegó al Fondo Colombia en Paz con una bolsa de dinero en efectivo para gestionar contratos, episodio que, de acuerdo con dos fuentes citadas por ese medio, marcó el rompimiento entre él y Juliana Guerrero.

La investigación también reconstruye el entorno político de Trespalacios. Según El Colombiano, el hombre frecuentaba eventos del Pacto Histórico y aparece en fotografías junto a dirigentes como el entonces ministro de Minas, Edwin Palma; el representante Óscar Benavides; el congresista Wally Ospina, y la hoy senadora Johana Osorio.

Juliana Guerrero, quien se ha vuelto una figura poderosa en el Gobierno Petro, validó más de cinco años de experiencia laboral en Raíces Afro. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Consultados por el diario, varios de ellos reconocieron conocer a Trespalacios o haber coincidido con él en actividades políticas, aunque negaron tener relación con las presuntas gestiones que se le atribuyen.

Finalmente, El Colombiano recoge testimonios de personas cercanas a Trespalacios que aseguran que este decía tener vínculos con el ELN y utilizaba esas supuestas conexiones para intimidar a terceros.

El diario también informó que buscó la versión de David Trespalacios, pero no respondió a sus solicitudes.