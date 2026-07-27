Gianni Infantino se cansó: lanzó explosiva respuesta sobre lo sucedido en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, le respondió a los críticos del Mundial 2026, a quienes acusó de difundir “odio y rumores falsos”, y argumentó que el torneo ofreció “solo alegría y felicidad”.

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En una carta abierta publicada en la web de la Fifa y compartida en la cuenta de Instagram de la institución, así como en la personal del presidente, Infantino pidió a los detractores “reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol” luego de un torneo marcado por controversias como el precio de los boletos o los problemas para obtener visados.

“Lamento que el odio y las críticas los hayan consumido hasta el punto de que se perdieran todo”, escribió el dirigente de 56 años. “A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la Fifa, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”.

Infantino destacó que “no hubo violencia ni incidentes: seguridad absoluta y únicamente alegría y felicidad”.

Los meses previos a la celebración del Mundial en Canadá, México y Estados Unidos estuvieron marcados por los temores ante los precios elevados, la tensión geopolítica, la sombra de los conflictos y la amenaza de un calor extremo durante el verano de los tres países anfitriones.

La participación de Irán, en el contexto de la guerra que mantiene abierta con Estados Unidos, además de la crisis interna de Haití y la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, generó también un mayor escrutinio sobre las restricciones de viaje y la expedición de visas.

El árbitro somalí Omar Artan, a quien le fue denegada la entrada a Estados Unidos, personificó la dura política migratoria del presidente Donald Trump.

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Sin embargo, Gianni Infantino defendió la forma en que Fifa gestionó el torneo. “Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. La selección iraní recibió visados para entrar porque el fútbol representa la paz. No tiene que ver con la política”.

“También se concedieron visados a países que atravesaban graves problemas sanitarios u otras dificultades (...) Mencionaron a las pocas personas a las que se les denegó el visado, pero pasaron por alto a los millones de personas de todo el mundo a las que sí se les concedió”, insistió.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, caminando junto a Gianni Infantino, presindente de la FIFA. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Infantino también cargó contra las críticas hacia los árbitros en el Mundial, después de que se hiciera público que Trump llamó personalmente al presidente de la Fifa para que se levantara la suspensión de un partido impuesta al estadounidense Folarin Balogun, lo que permitió al atacante jugar contra Bélgica en octavos de final.

“Su disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes es comprensible, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes”, dijo al respecto.

“De hecho, las decisiones arbitrales ‘discutibles’ o las sanciones disciplinarias ‘extrañas’, como posibles errores en la concesión de tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo”, añadió.

*Con información de la AFP.