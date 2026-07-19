Irán y el Mundial de la Fifa: Su partido más difícil

En el papel, clasificar al Mundial de 2026 debería ser el mayor orgullo para cualquier selección y la excusa perfecta para que un país entero se abrace en una sola fiesta. Se pensaría que, para una nación como Irán, golpeada por la crisis económica, la represión feroz y la sombra de la guerra, el fútbol sería ese rincón de paz para respirar, llorar de alegría y mostrar otra cara al mundo. Pero la realidad para los jugadores del Team Melli fue muy distinta. Saltaron a las canchas de Norteamérica atrapados en un fuego cruzado de presiones políticas y emocionales que habrían quebrado al más fuerte. Su participación no fue una celebración, sino un calvario marcado por tres fuentes de angustia que transformaron el sueño en una pesada carga.

Esta dolorosa realidad comenzó a fraguarse mucho antes del pitazo inicial, manifestándose en una profunda sospecha y en un desgaste insoportable en las fronteras. La primera zancadilla no llegó en la cancha, sino desde el Gobierno de Estados Unidos. Debido a la negativa de visas para parte del cuerpo técnico, bajo indicio de tener vínculos con la Guardia Revolucionaria, catalogada por Washington y otros países como organización terrorista, la selección iraní tuvo prohibido concentrarse en territorio estadounidense. Su búnker de entrenamiento se trasladó de Tucson, Arizona, a Tijuana, México.

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El desgaste físico y mental fue enorme: los jugadores debían viajar a Estados Unidos únicamente para disputar sus partidos y regresar de inmediato a México apenas sonaba el pitazo final. A la fatiga de esos desplazamientos se sumaban la humillación y el golpe al orgullo de recibir un trato inferior al de cualquier otra selección.

Pero si el desgaste físico en la frontera era humillante, hacia adentro de la concentración la soga apretaba el cuello con una crueldad silenciosa bajo la sumisión del propio régimen. Dentro de la selección, los futbolistas vivían bajo una presión permanente, midiendo cada palabra y cada gesto. Representar hoy a Irán exige un ejercicio de autocensura, donde cualquier muestra de empatía con el sufrimiento de su pueblo puede ser motivo de destierro o algo mucho peor. Las represalias durante este proceso mundialista tienen nombres propios. Sardar Azmoun, delantero estrella con 57 goles en 91 partidos, fue excluido de la lista para el Mundial por publicar una foto en Instagram junto al jeque de Dubái (aliado de EE. UU. e Israel), un gesto que el régimen interpretó como traición.

Aficionados de la selección iraní de fútbol en Tijuana, México, el 7 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Gregory Bull

El caso de Amir Reza Nasr-Azadani fue aún más dramático. El joven futbolista terminó arrestado y amenazado con la horca por unirse a protestas civiles. La presión internacional, apoyada por figuras como el colombiano Radamel Falcao García, logró que se conmutara la pena de muerte por una condena de 16 años de prisión, un logro que, aun así, deja un profundo sabor amargo.

A esta lista se suma Ali Karimi, el legendario “Maradona de Asia”. Tras brillar en el Bayern Múnich, se convirtió en una de las voces más firmes en el exilio por una monarquía constitucional democrática y secular. En represalia, el régimen confiscó sus bienes en Irán, incluida una mansión de tres pisos. Karimi respondió con una entereza que conmovió al país al declarar que todos sus bienes ya estaban sacrificados por el pueblo de Irán.

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Sin embargo, quizás el dolor más agudo de todos, el que no se quita con masajes ni terapia física, los esperaba en las tribunas de los estadios norteamericanos, donde su propia gente les dio la espalda. En las graderías, miles de iraníes acudieron no a alentarlos, sino a protestar.

Ondeando la histórica bandera del León y el Sol —símbolo de Irán antes de la revolución islámica—, miraban a sus propios jugadores con profunda desconfianza. Para buena parte de la diáspora, la selección ya no representa a la patria, sino al régimen islamista.

El jugador iraní Alireza Jahanbakhsh durante un entrenamiento de la selección, en Antalya, Turquía, el martes 2 de junioo de 2026, previo al Mundial 2026.. (AP Foto/Khalil Hamra) Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Los futbolistas quedaron atrapados en un dilema imposible: si hacían el más mínimo gesto de solidaridad hacia las tribunas, el régimen podría destruir sus vidas al regresar. Si guardaban silencio para protegerse, sus compatriotas los señalaban como cómplices.

Esta fractura se agravó por algunos jugadores y directivos que, buscando asegurar sus carreras e intereses, recurrieron a una adulación vergonzosa hacia los líderes del régimen, ignorando el dolor de las familias de los manifestantes asesinados en las calles de Irán.

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Al final, este drama demuestra que el fútbol suele convertirse en el tablero de una guerra fría. Utilizar el deporte como vitrina propagandística no es nuevo; lo hacía la Unión Soviética y hoy lo hace Corea del Norte. Pero el caso iraní roza la tragedia griega. Los deportistas están atrapados en un enredo geopolítico: asfixiados por la tiranía de su gobierno, restringidos desde afuera por el temor occidental al terrorismo y juzgados por una hinchada herida que les exige un heroísmo que podría costarles la vida.

Cuando ruede el balón, recuerde que detrás de esas camisetas hay hombres de carne y hueso que cargan el peso de una nación rota. Jugaron para sobrevivir, mientras el mundo entero los observaba sin comprender que su partido más difícil nunca se ha ganado con goles.