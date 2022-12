“Es inaceptable”: Falcao levanta voz de protesta por el jugador condenado a muerte en Irán

El mundo del fútbol ha rechazado de manera tajante la noticia sobre la condena a muerte del jugador Amir Nasr-Azadani por estar relacionado con las protestas a favor de los derechos de la mujer que se llevan a cabo desde hace unos meses en ese país, como consecuencia del presunto asesinato de Mahsa Amini por la autodenominada ‘policía de la moral’.

De acuerdo con lo que informó FIFPro, organización internacional que representa a los futbolistas profesionales, el futbolista de 26 años “se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país”, decisión por la que se muestran “conmocionados” y “asqueados”.

Nasr-Azadani, que actúa para el equipo FC Iranjavan Bushehr, es otro más de los iraníes detenidos por apoyar las manifestaciones de las mujeres y, según indican las autoridades de ese país, ofender la cultura del Islam.

Abdullah Jafari, jefe de la Autoridad Judicial de Ispahan, indicó el fin de semana que el defensor, capturado desde el pasado 18 de noviembre, estaba entre los nueve integrantes de un grupo protestante que trató de atacar los “fundamentos de la República islámica de Irán”, de acuerdo con lo que informan medios locales. “Amir y otras tres personas son el origen de una protesta que se produjo el 16 de noviembre en Ispahan”, afirma Jafari.

Futbolistas de todo el mundo se han unido para mostrar su apoyo al colega iraní, entre ellos, el capitán de la Selección Colombia, Radamel Falcao, que este martes reaccionó citando la publicación de FIFPro y pidiendo por la libertad del jugador. “Esto es inaceptable”, escribió el ‘Tigre’ en sus redes sociales.

Esto es inaceptable. Todos con Amir Nasr-Azadani https://t.co/YuIfPx3tim — Radamel Falcao (@FALCAO) December 13, 2022

La presión del organismo que defiende los derechos de los futbolistas espera que la vida de Nasr-Azadani sea respetada, al igual que la de las más de 14.000 personas que han sido detenidas en los últimos meses, según datos de la ONU. No obstante, el régimen tiene en sus planes cumplir la sentencia de muerte contra el jugador y practicarle una ejecución pública en la horca.

Falcao finalizó su cortó mensaje uniéndose a las voces de rechazo contra esta noticia. “Todos con Amir Nasr-Azadani”, completa el mensaje del experimentado delantero colombiano.

Dos prisioneros ahorcados

Este lunes 12 de diciembre, se confirmó la segunda muerte de un prisionero por delitos relacionados con las manifestaciones sociales que sacuden a Irán desde septiembre de este año. El hombre fue identificado como Majid Reza Rahnavard, en medio del rechazo internacional a que la República Islámica lleve a cabo la pena capital.

Un tribunal de la ciudad de Mashhad fue el que determinó esa sentencia contra Rahnavard, a quien señaló de haber terminado con la vida de dos miembros de las fuerzas de seguridad y de lesionar a otros cuatro con un arma blanca a finales del mes pasado. Mizan Online, la agencia de la judicatura, indicó que el ahorcamiento había sido público, mas no en el interior de la cárcel.

Tuit sobre la ejecución anunciada por las autoridades iraníes de Majidreza Rahnavard, la segunda pena capital vinculada a casi tres meses de protestas. - Foto: AFP (izquierda), Spencer Platt / Getty Images North America/ Getty Images - Vía: AFP (Derecha)

Esta ejecución se produjo luego de que la semana pasada Irán anunciara que había efectuado esa práctica contra un primer prisionero, quien respondía al nombre de Mohsen Shekari. Su condena se basó en presuntamente herir “intencionalmente” a un guardia de seguridad con un cuchillo largo y propiciar bloqueos en una calle de Teherán (la capital).

La crisis en Irán ha sido catalogada sin precedentes, debido a la duración de las protestas y el hecho de que estas se han extendido a varias zonas del país (incluso traspasando fronteras). El poder judicial islámico aseguró que (hasta la fecha) se han dictado once condenas a muerte relacionadas con las movilizaciones que, en palabras de las autoridades, han sido “disturbios”.

No obstante, algunos activistas afirman que otra docena de personas se enfrenta a sentencias que derivan en la pena de muerte. “Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país”, señaló Omid Memarian, analista de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).