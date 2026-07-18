Alcalde de Nueva York plantea detener a Benjamin Netanyahu durante su visita a la ONU: “Es un criminal de guerra”

El alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, contempla abiertamente la posibilidad de detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la visita que tiene programada en septiembre a la Asamblea General de la ONU en la metrópolis estadounidense al considerar que el mandatario israelí es un criminal de guerra “cuyo lugar” es el banquillo de los acusados Tribunal Penal Internacional.

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“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani a The New York Times. “Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

El izquierdista Mamdani, que ha calificado a Israel de “régimen de apartheid”, añadió: “Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años”.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad al ordenar la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza. El problema reside en que Estados Unidos no forma parte de la corte ni reconoce la validez de sus decisiones.

Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel Foto: Getty Images

Organizaciones no gubernamentales propalestinas, como la Fundación Hind Rajab, esgrimen no obstante que Estados Unidos ha incorporado parcialmente los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, fundamento de la corte internacional, en sus leyes nacionales y forma parte del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que los Estados Parte “tendrán la obligación de buscar a las personas presuntamente responsables de haber cometido, o de haber ordenado cometer, tales infracciones graves, y deberán llevar a dichas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales”.

En entrevista con The New York Times, el alcalde añadió que tiene intención de hacer todo lo que “le permita la ley de la ciudad de Nueva York” y la posibilidad de detener a Netanyahu “está siendo discutida” por sus asesores legales.

El alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

El alcalde de Nueva York ha querido matizar, no obstante, que se ha marcado sus propias ‘líneas rojas’ y jamás irá más allá de la ley. “En ciertas conversaciones a nivel nacional vemos que hay gente que desea escribir sus propias leyes y rebasar los límites de la legalidad, pero eso es algo que no nos interesa”, agregó en velada referencia a la Administración Trump.

El Gobierno israelí reaccionó acusando a Mamdani de incitar al odio y de “fracasar” en sus responsabilidades como alcalde de Nueva York, en palabras del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien ha garantizado que Netanyahu acudirá a la Asamblea General de la ONU y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

“En lugar de centrarse en sus responsabilidades como alcalde y afrontar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, (Mamdani) ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel”, ha manifestado Danon en redes sociales.

Rescatistas trabajan en el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio y dañó un hospital en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 1 de junio de 2026. (AP Foto) Foto: AP Photo/undefined

“Esto no cambiará nada. El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos”, señaló.

El propio primer ministro israelí ya abordó esta cuestión en una entrevista concedida esta semana al locutor conservador neoyorquino Sid Rosenberg, durante la cual acusó a Mamdani de defender abiertamente los crímenes del movimiento islamista Hamás durante los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre.

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“Condena a Israel, la única democracia que defiende los valores estadounidenses. ¿A quién defiende? A Hamás, que llama abiertamente a masacrar a todos los judíos del mundo, que perpetró esa horrible masacre, la peor masacre de judíos desde el Holocausto”, manifestó Netanyahu antes de acusar al alcalde de odiar “en secreto” a su propio país, Estados Unidos.

La Asamblea General de la ONU, una gran reunión de líderes mundiales, tendrá lugar en septiembre en la sede del organismo en Nueva York.

*Con información de Europa Press y AFP.