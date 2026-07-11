Alta funcionaria de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, planeaba reunirse con el embajador de Irán ante la ONU

Polémica en Nueva York, luego de que una funcionaria de la ciudad, identificada como Ana María Archila, planeara una reunión no autorizada con el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani.

Dicha reunión entre Ana María Archila, quien es jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York y el embajador iraní, había sido revelada inicialmente por el City Journal, tras una publicación del Manhattan Institute.

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Lo anterior llevó a que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tuviera que salir a dar explicaciones al respecto en una rueda de prensa, este viernes 10 de julio.

De acuerdo a lo manifestado por Mamdani, efectivamente sí estaba pactada “por error” dicha reunión entre Archila y Saeid Iravani pero, que esta, finalmente no se alcanzó a dar.

Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York también dijo que inicialmente desconocía que se iba a llevar a cabo esa reunión entre su funcionaria y el embajador iraní. Afirmó que se enteró sobre ello, luego de una consulta de la prensa.

Sobre el tema de la polémica reunión, Mamdani dijo desconocer el tema central de esta.

Tras la polémica que ese encuentro fallido generó, el mandatario de esa ciudad manifestó que su administración está trabajando en un nuevo protocolo para gestionar las solicitudes de reuniones.

Desde The New York Times afirmaron que intentaron comunicarse con Archila o la misión de Irán ante las Naciones Unidas, pero que estos no se pronunciaron al respecto.

Vale destacar que dicha reunión se iba a llevar a cabo en momentos en que, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por “terminado” con Irán el alto al fuego que llevaba en vigor desde abril, debido a los ataques cruzados de esta semana.

Además, tras dar por por terminada la tregua con Irán, Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo.

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“Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”, afirmó recientemente Trump su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano ya había declarado el fin de la tregua el miércoles, cuando tachó a los dirigentes iraníes de “locos” y afirmó que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”.

Teherán “no ha hecho ninguna petición”, dijo por su parte el portavoz de la diplomacia iraní.