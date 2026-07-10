El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Washington aceptó reanudar las conversaciones con Irán, aunque dejó claro que considera terminado el alto el fuego que ambos países mantenían desde abril.

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La tregua, alcanzada el 8 de abril, puso fin a varias semanas de guerra que comenzaron tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. Sin embargo, el acuerdo perdió fuerza en los últimos meses debido a una serie de enfrentamientos de menor intensidad entre ambas partes.

“Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario ya había anticipado esa postura durante la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Ankara, donde aseguró que, a su juicio, la tregua de abril había llegado a su fin. Además, calificó a los funcionarios iraníes de “basura” y “gente enferma”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Trump también acusó a Teherán de tergiversar de manera reiterada los términos del protocolo de entendimiento que Washington e Irán firmaron el 17 de junio y que refrendó el alto el fuego alcanzado dos meses antes.

Durante su intervención en Ankara, el presidente estadounidense señaló además que consultaría con su enviado especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han encabezado los contactos con las autoridades iraníes.

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No obstante, insistió en que cualquier avance dependerá de que Teherán decida volver a la mesa de negociación.

Mientras tanto, las tensiones entre ambos países continuaron esta semana. Irán lanzó ataques contra embarcaciones comerciales, mientras que Estados Unidos respondió con bombardeos.

Posteriormente, Teherán atacó activos estadounidenses en varios países de Oriente Medio mediante drones y misiles, en una nueva escalada que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.

Uno de los principales focos de tensión ha sido el tránsito por el estrecho de Ormuz, que volvió a verse afectado tras los ataques registrados el martes contra tres buques. Ese episodio marcó un nuevo deterioro de la situación y precedió a la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

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A ello se suman las declaraciones de Trump a lo largo de la semana, en las que insistió en que la tregua había llegado a su fin. La combinación de esos factores impulsó un alza cercana al 5 % en el precio del petróleo.

Mientras tanto, la situación en la región sigue sin mostrar señales de una solución cercana y las nuevas acusaciones sobre un supuesto plan contra el mandatario estadounidense han contribuido a elevar aún más la tensión.

*Con información de AFP.