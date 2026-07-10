Un nuevo sismo se registró en la mañana de este viernes 10 de julio en Venezuela. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en su cuenta de X que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.9 y su epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Naiguatá, estado La Guaira.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas.

En redes sociales se difundieron numerosos videos en los que se observa a personas evacuando edificios tras el fuerte movimiento telúrico. También se reportaron evacuaciones preventivas en distintos sectores de Caracas, donde el sismo fue percibido con intensidad.

Aunque el sismo alcanzó una magnitud de 3.9, este tipo de eventos puede sentirse con mayor fuerza debido a la poca profundidad a la que se produce.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos superficiales, es decir, aquellos cuyo epicentro se ubica a menos de 70 kilómetros de profundidad, suelen generar una mayor percepción del movimiento en la superficie, incluso cuando registran magnitudes moderadas.

El nuevo temblor ocurre mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del potente doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio.

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De acuerdo con el más reciente balance oficial, difundido el jueves por el Gobierno de Venezuela, la cifra de fallecidos ascendió a al menos 3.889 personas, mientras que el número de heridos se mantiene cerca de los 17.000.

Los terremotos consecutivos, de magnitudes 7.2 y 7.5, también dejaron 17.907 personas sin vivienda, según el informe publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La emergencia golpeó con especial dureza al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo.

En esa zona, la maquinaria pesada continúa removiendo los escombros de las edificaciones destruidas, levantando grandes nubes de polvo. En muchos casos, los trabajos avanzan en medio de la resistencia de familiares que aún esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

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Mientras continúan las labores de recuperación, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, solicitó el miércoles la liberación de los recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para financiar la atención de la emergencia. Al mismo tiempo, la ONU intenta recaudar cerca de 300 millones de dólares para apoyar la recuperación del país.

Por su parte, Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantienen conversaciones para desbloquear lo antes posible los activos financieros de la nación y destinarlos a la respuesta frente a las consecuencias de los terremotos, según informó la portavoz del organismo, Julie Kozack.

*Con información de AFP.