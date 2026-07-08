Delcy Rodríguez le pide al rey Carlos III liberar el oro venezolano retenido en Inglaterra para atender la emergencia por terremotos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una solicitud formal dirigida al rey Carlos III del Reino Unido con el propósito de acceder a los recursos financieros del Estado bajo custodia británica.

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Dicha petición busca liberar los lingotes de oro de las reservas internacionales depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Según los voceros de la administración venezolana, estos fondos se destinarán a la atención médica y logística de las poblaciones afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

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El inventario de metales depositado en la institución bancaria de Londres se encuentra valorado en 1.900 millones de dólares, equivalentes a las tasas del mercado actual. Las autoridades judiciales británicas mantuvieron bloqueados estos recursos tras los litigios legales previos que desconocieron la legitimidad de las administraciones anteriores en Caracas.

Solicitudes ante el Banco de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional

Los representantes del Gobierno venezolano dieron a conocer en una rueda de prensa que están entablando conversaciones con la corona británica.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró: “Envié una comunicación al rey de Inglaterra para que autorice el acceso al oro retenido en el Banco de Inglaterra, ya que estos recursos pertenecen a la ciudadanía y se requieren para mitigar los daños del sismo”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó la entrega de la documentación en la sede diplomática.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas el 2 de julio de 2026. Foto: AFP

De forma complementaria, el canciller Yván Gil solicitó de manera pública el levantamiento de las restricciones financieras que pesan sobre las cuentas estatales en otros países de la región europea.

Rodríguez confirmó que sostuvo una conversación telefónica con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para gestionar la liberación de los activos retenidos por dicho organismo. El gobierno interino busca restablecer los flujos de capitales destinados a la reconstrucción de infraestructura.

Cuál es el estado de las asignaciones financieras

El precio internacional del oro al contado cotiza hoy en un rango de 4.068 pesos colombianos por onza troy. Foto: El País

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen, aproximadamente, a 5.100 millones de dólares, los cuales fueron bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Maduro como presidente.

Estas cuentas fueron congeladas por los organismos de financiamiento debido a los cuestionamientos internacionales sobre la representatividad legal de los mandatos previos en el país.

Los movimientos institucionales coinciden con la reestructuración del poder ejecutivo venezolano, iniciada tras las operaciones especiales ejecutadas por las agencias federales de los Estados Unidos en el mes de enero.

*Realizado con información de AFP*