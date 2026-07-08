La inesperada alianza del gobierno de Delcy Rodríguez para la reconstrucción en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con representantes del Gobierno de Israel y altos funcionarios venezolanos para coordinar las próximas fases del plan de despeje y remoción de escombros en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron al país hace dos semanas.

Según informó el Ejecutivo venezolano, el encuentro tuvo como objetivo avanzar en la implementación de un diagnóstico elaborado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que calcula en aproximadamente 1,025 millones de toneladas el volumen total de residuos y materiales generados por el desastre.

Encuesta golpea duramente la imagen de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela

El plan contempla demoliciones controladas, tratamiento técnico de los desechos y labores de rehabilitación urbana para facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.

Por Venezuela participaron el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Juan José Ramírez; la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira Fernández; y el ministro de Transporte y presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés.

Delcy Rodríguez junto a la delegación de Israel Foto: Captura de pantalla de X

La delegación israelí estuvo encabezada por el embajador Ghassan Tarif y por Elad Edry, integrante de la comisión técnica enviada por ese país para colaborar en las tareas de reconstrucción.

La cooperación actual marca uno de los mayores cambios diplomáticos en la historia reciente de las relaciones entre Venezuela e Israel.

Delcy Rodríguez advierte a “quienes se atreven a planificar un estallido social” tras los terremotos en Venezuela

En 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez, Caracas rompió relaciones diplomáticas con Israel en medio de la guerra en Gaza. Desde entonces, los gobiernos chavistas mantuvieron una posición abiertamente hostil hacia Jerusalén y fortalecieron sus vínculos con países como Irán. Durante más de una década, los contactos oficiales entre ambas naciones fueron prácticamente inexistentes.

La situación comenzó a cambiar tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela. Israel envió una delegación oficial compuesta por especialistas en ingeniería estructural, evaluación de daños y gestión de emergencias, encabezada por el general Elad Edri, jefe de Estado Mayor del Comando del Frente Interno israelí.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

A diferencia de otras misiones internacionales centradas en búsqueda y rescate, la delegación israelí fue requerida específicamente para diseñar estrategias de reconstrucción y determinar qué edificios pueden ser recuperados y cuáles deberán ser demolidos.

De acuerdo con reportes de medios israelíes, los expertos han evaluado más de 1.300 edificaciones afectadas por los terremotos para clasificarlas según su nivel de riesgo estructural. El objetivo es elaborar un plan integral de recuperación para las zonas más devastadas de La Guaira y otras áreas cercanas a Caracas.

María Corina Machado arremete contra el gobierno de Delcy Rodríguez tras terremotos en Venezuela: “Hubo incompetencia y maldad”

El papel de Israel ha adquirido tal relevancia que el propio gobierno venezolano solicitó formalmente que la misión permaneciera más tiempo en el país. Este miércoles se conoció que Delcy Rodríguez pidió al canciller israelí, Gideon Sa’ar, extender por dos semanas adicionales la presencia de los especialistas para comenzar la implementación de un plan nacional de reconstrucción elaborado por los equipos israelíes.