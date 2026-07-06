Los dos terremotos del pasado 24 de junio aceleraron la crisis de confianza del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Su índice de desaprobación subió al 63,3 % en junio, casi cinco puntos porcentuales más que en mayo, según una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News entre el 26 y el 30 de junio, días después del desastre.

Casi dos tercios de los encuestados desaprobaron la gestión gubernamental ante la catástrofe, y el 52,4 % calificó la respuesta de “muy deficiente”, donde el 45,7 % de los venezolanos considera que elegir un nuevo presidente es ahora una prioridad mayor que reconstruir el país, frente al 32,6 % que opina que las tareas de recuperación deben ir primero. Un 21,6 % cree que el sismo no altera la agenda electoral.

La demanda electoral se concentra en el electorado opositor. Entre quienes afirman haber votado por Edmundo González Urrutia en 2024, el 62 % considera las elecciones más urgentes tras el sismo. Entre los votantes de Nicolás Maduro, esa cifra cae al 18,4 %, y un 45,4 % de ese grupo prefiere postergarlas para atender la reconstrucción.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AP

En el mismo sondeo, María Corina Machado consolidó su liderazgo como la figura política más popular del país con una imagen positiva del 53 %, pese a que lleva más de seis meses en el exilio y sus dos intentos de regresar a Venezuela tras los terremotos fueron bloqueados. Marco Rubio y Donald Trump, las dos figuras estadounidenses que más han intervenido en el proceso venezolano, registran también aprobaciones por encima del gobierno interino.

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Rubio con 57 % de imagen positiva y Trump con 53 %, según la encuesta de mayo de AtlasIntel, cifras que podrían haber caído ligeramente en junio dado el bloqueo al regreso de Machado. En contraste, Rodríguez acumula 59 % de imagen negativa, Cabello el 66 % y Maduro el 68 %.

Figuras como Marco Rubio y María Corina Machado salen mucho mejor calificadas. Foto: Getty Images

Las autoridades han informado oficialmente cerca de 3.535 muertos y 16.000 heridos. Un registro respaldado por la oposición sigue reportando más de 38.000 personas desaparecidas, una cifra que el gobierno no ha reconocido.

El terremoto afectó directamente al 12,7 % de los encuestados, mientras que el 38,9 % reporta familiares o amigos damnificados. El 43,2 % afirma que el evento lo afectó mucho en el plano psicológico.

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La encuesta revela además dónde depositan su confianza los venezolanos para responder a la crisis: en actores no gubernamentales y externos. Médicos y personal de salud lideran con el 88 % de confianza, seguidos por bomberos con el 76 % y el sector privado con el 73 %. Entre los actores internacionales, el gobierno de Estados Unidos registra un 75 % de confianza y el de Colombia un 55%, ambos por encima de cualquier institución venezolana.