Equipo de rescatistas colombianos regresa al país tras ocho días de labores en Venezuela

Después de ocho días de operaciones ininterrumpidas en Venezuela por los terremotos del 24 de junio, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 regresó al país.

Durante la misión, el grupo protagonizó uno de los rescates más simbólicos de la tragedia: logró sacar con vida a un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el contingente estuvo conformado por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos especializados, que permanecieron desplegados durante más de 192 horas continuas en el territorio venezolano.

Durante su intervención, el equipo colombiano trabajó en seis sectores priorizados de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. Allí inspeccionó 44 puntos de búsqueda y evaluó 20 estructuras colapsadas o con indicios de posibles víctimas, utilizando capacidades especializadas en búsqueda técnica, evaluación estructural, atención prehospitalaria, logística y comunicaciones.

Los rescatistas colombianos inspeccionaron 44 sitios y evaluaron 20 estructuras colapsadas. Foto: Gobierno de Colombia

Uno de los momentos más destacados de la misión fue el rescate de Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado a unos tres metros de profundidad bajo una estructura derrumbada. Según el reporte oficial, los rescatistas lograron establecer contacto con el menor y trabajaron durante aproximadamente seis horas para mantenerlo consciente, suministrarle agua y una linterna, mientras abrían una ruta segura para extraerlo con vida.

Sin embargo, la historia también estuvo marcada por el drama. La madre y la hermana del menor fueron encontradas sin vida dentro de la misma estructura colapsada.

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La misión colombiana reunió a personal de distintas regiones del país y contó con la participación de integrantes de cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Ejército, Armada Nacional y la propia UNGRD.

Las labores del equipo USAR COL-1 se desarrollaron junto con caninos especializados. Foto: Gobierno de Colombia

Como reconocimiento a su labor, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a los equipos internacionales de rescate, incluidos los colombianos y sus perros de búsqueda, con las medallas Héroe de Venezuela y Héroes Caninos de Venezuela.

La respuesta internacional al terremoto movilizó a 53 grupos especializados de búsqueda y rescate de distintos países. De ellos, 19 eran equipos USAR certificados por INSARAG, la red internacional de respuesta a emergencias adscrita a las Naciones Unidas.

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El USAR COL-1 forma parte de esa red y obtuvo su certificación internacional en 2018. Hace apenas unas semanas fue reclasificado tras superar una exigente evaluación técnica de 36 horas continuas y más de 170 pruebas especializadas realizadas en el departamento del Quindío.